Ezért enyhítették a brutális ütés miatt 2028-ig eltiltott NB I-es játékos büntetését

Nem mindennapi jelenet borzolta a kedélyeket tavaly nyáron a Credobus Tehetségközpont – Mezőörs megyei első osztályú bajnoki mérkőzésen: a vendégek 3–1-re nyertek, a találkozó országos visszhangját azonban nem az eredmény, hanem egy brutális ütés váltotta ki, amelyről felvétel is készült.

A vendégek 30 éves csatára, Venczel Zoltán – aki tíz éve még az NB I-ben is pályára lépett a Lombard Pápa színeiben – a félidő végén, egy teljesen ártalmatlan szituációban leütötte a 17 éves Pintér Bálintot. A fiatal játékost szédülés miatt azonnal le kellett cserélni. A játékvezetők nem látták az esetet, így a pályán nem is érte retorzió Venczelt, de a hazai klub hivatalos panaszt tett, és az MLSZ Győr-Moson-Sopron vármegyei fegyelmi bizottsága nem is tétlenkedett:

példátlan szigorral 2028. március 30-ig eltiltotta a vétkest.

Akkor mégis hogyan léphetett pályára Venczel Zoltán már idén, az április 20-i Bácsa és az április 26-i Győrújfalu elleni bajnokikon?

A magyarázat a jogi dzsungelben keresendő: Venczel és képviselője előbb fellebbeztek a megyei döntés ellen, amelyet az MLSZ országos testülete áthelyezett egy másik vármegye bizottságához. A második körös tárgyalás után az eltiltást 2026. február 10-ig csökkentették. Az ügy itt sem állt meg: a játékos a Magyar Olimpiai Bizottság Sport Állandó Választottbíróságához fordult,

amely független szervezetként az összes korábbi döntést felülírva végül idén április 16-ig mérsékelte a büntetést.

A kisalfold.hu változtatás nélkül közölte a futballistát képviselő szakjogász válaszát, amelyet a lap érdeklődésére küldött: