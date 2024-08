Három és fél évre tiltották el az ellenfelét leütő korábbi NB I-es futballistát! (VIDEÓ)

Nyitókép: Nem futballpályára való jelenet Fotó: kisalfold.hu

Az 1. fordulóban játszották le a Credobus Tehetségközpont – Mezőörs találkozót, amelyet a vendégcsapat 3-1-re nyert meg. A mérkőzés azért kapott országos visszhangot, mert a vendégek csatára, a korábban a Lombard Pápa színeiben, a 2013/14-es szezonban egyetlen NB I-es mérkőzésen pályára lépő Venczel Zoltán az első félidő végén

(egy teljesen ártalmatlan szituációban, amikor nem is volt a közelben labda) egyszerűen leütötte ellenfelét,

a 17 éves Pintér Bálintot, akit le is kellett cserélni, hiszen folyamatos szédülésre panaszkodott. Mivel a játék nem azon a térfélen folyt, a játékvezetők nem is észlelték az estetet (így nem is villant a piros lap), ám a hazai csapat vezetői hivatalos feljelentést tettek az MLSZ Győr-Moson-Sopron vármegyei igazgatóságánál.

A fegyelmi bizottság meg is hozta döntését: Venczel Zoltánt 2028. március 30-ig eltiltották a játéktól, tehát a 30 éves labdarúgó három és fél évig nem léphet pályára hivatlos mérkőzésen!

A döbbenetes jelenet ezen a videón tekinthető meg: