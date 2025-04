Beleköphet a Fradi levesébe a nagy kedvenc – Kubatovék már szombaton dörzsölhetik a tenyerüket

Éles versenyben a címvédő

A listavezető Fradi csak vasárnap lép pályára, akkor fogadja az új vezetőedzővel, Szabó Istvánnal készülő nyíregyháziakat, akik tavasszal először győztek az elmúlt fordulóban.

A zöld-fehérek már szombaton nyerhetnek, ha a rangadón egyik fél sem győzedelmeskedik – döntetlen esetén ugyanis maradnak az élen, mindkét riválisukat maguk mögött tartva.

Felcsúti részről is tudják a sikerreceptet, arra készülnek, hogy elrontsák a hazai örömünnepet. Az elmúlt két meccsen csak egy pontot gyűjtött Hornyák Zsolt együttese, ennek ellenére – úgy vélik – lehet keresnivalójuk.

Ellenfelünk még nem is veszített mérkőzést ebben a naptári évben, ez beszédes.

Az is igaz, hogy jó pár pozitív és negatív élményt is szereztünk ellenük. Volt, hogy elhoztuk tőlük a három pontot, de az is előfordult, hogy sok gólt kaptunk. Minden labdáért meg kell harcolnunk, annyi szent. Egyikünk sem adja majd olcsón a bőrét” – jelentette ki az egyesület honlapján a Puskás Akadémia cseh védője, Patrizio Stronati.

Visszatérve tehát a jubileum előtt álló Bödére, rá jellemző módon ezúttal sem a statisztikákkal foglalkozik, a szezonban fantasztikus mutatókkal rendelkező rutinos támadó csak a három pontra koncentrál.

„Egyelőre különösebben nincs bennem, hogy ez lehet az 500. mérkőzésem az NB I-ben, a legfontosabb, hogy a Puskást győzzük le valahogy. Az, hogy ez lehet az 500. meccsem, az csak egy külön statisztika” – hangsúlyozta a már említett ominózus interjúban a roppant céltudatos veterán, Böde Dániel.