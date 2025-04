A Nagy Üldözés vége: az orosz óriás lábai előtt a világ!

A Stanley Kupa-győztes orosz óriásnak már a legutóbbi bajnokin sikerülhetett volna a szenzációs rekorddöntés, akkor végül nem jött össze a mesterhármas, New Yorkban viszont már igen: stílusosan a védjegyének számító, a bal bulikörből megeresztett emberelőnyös bombagóllal írt sporttörténelmet. A Washington Capitals 39 éves klasszisára komplett kampányt építettek fel az elmúlt hetekben The Great Chase, vagyis A Nagy Üldözés néven, minden újabb találatánál visszaszámlálva egyet a rekorddöntésig. Az aréna végül vasárnap este robbanhatott: még a rivális New York-i szurkolók is álló ovációval ünnepelték az oroszt, a csapattársak a történelmi gól után mind a jégre tódultak, a meccset pedig maga a közmegegyezésesen a sportágtörténelem legnagyobbjának kikiáltott Wayne Gretzky is a helyszínen nézte végig, hogy gratulálhasson Ovecskinnek.