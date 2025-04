„A Bajnokok Ligája mindent megváltoztat” – az év legfontosabb meccsére készülnek Manchesterben

A 29 éves kapust szerződtetése óta sok kritika éri, a hétvégén például már nem is ő védte a Manchester United kapuját, hanem a török Altay Barindir. De ő se váltotta meg a világot, sőt a Newcastle United elleni bajnokin az egyik gólt az ő eladott labdájából kapta a gárda.

A szerdai sajtótájékoztatón Rúben Amorim vezetőedző a legtöbb kérdést Onana kapcsán kapta, és elárulta, ki véd a visszavágón.

Onana játszik”

– idézte válaszát a klub honlapja.

„Én mindenekelőtt edzőként, de egykori játékosként is elemzem a helyzetet. Próbálok olyan döntéseket hozni, amik a játékosok javát szolgálják. Néha a fizikai állapotuk miatt menedzselni kell a pályán töltött idejüket, de a mentális egészségükre is figyelni kell. Amikor pedig ismét készen állnak a versenyhelyzetre, be kell állítani őket, és Onanával most ez a helyzet. Úgy éreztem, a hétvégén jobb, ha nem ő játszik, hanem Altay, most pedig úgy gondoljuk, hogy neki kell védenie” – tette hozzá.

A Manchester United a szezon legfontosabb mérkőzésére készül, hiszen, ha kiesik, akkor biztossá válik, hogy a következő idényben is lemarad a Bajnokok Ligájáról. Ez megnehezítené a keret átalakítását, hiszen a BL-kvalifikáció hiányában nagyjából 20 millió eurós bevételtől esne el a csapat, ráadásul nehezebb is lenne új játékosokat a klubhoz csábítani, a kulcsembereket – mint például a csapatkapitány Bruno Fernandest – pedig megtartani.

Amorim elmondta, a mostani keret nem áll készen arra, hogy bírná a bajnokság és a BL által nyújtott kettős terhelést, de természetesen nem lehet más a céljuk, mint bejutni a legrangosabb sorozatba, amelyhez nincs más út: meg kell nyerni az Európa-ligát.

Amikor legutóbb az életéért küzdött a csapat, a Real Sociedad elleni nyolcaddöntő-visszavágón elért 4–1-gyel jelesre vizsgázott odahaza. Az Old Traffordon most is hasonló játékban, de elsősorban továbbjutásban bíznak a szurkolók.

Még semmi nem dőlt el

Nemcsak ez a párharc indul döntetlenről, mivel meglepetésre a szinte végig emberelőnyben játszó Athletic Bilbao sem tudott nyerni a Rangers FC vendégeként, valamint a Tottenham Hotspur – amely bajnoki szereplése miatt ugyanolyan cipőben jár, mint az MU – sem tudta odahaza legyőzni az Eintracht Frankfurtot. A legnagyobb meglepetést viszont a Lazio szolgáltatta, amely a norvég Bodö/Glimt otthonában – fagyban és műfüvön – kétgólos vereséget szenvedett.

Az esélyek

Az Opta szuperszámítógépe az első mérkőzések után úgy látja, az elődöntőbe jutásra és végső győzelemre is annak az Athletic Bilbaónak van a legnagyobb esélye, amelynek stadionjában rendezik a döntőt. A Lazio, amely eddig a favoritok közé tartozott, a kétgólos hátránya miatt egészen a hetedik helyig esett vissza.

Fotó: theanalyst.com

Vessünk egy pillantást a Konferencialigára is!

A végső győzelemre esélyesek mind megnyerték a negyeddöntő első felvonását. A Chelsea hárommal győzött idegenben, és ezzel lényegében már elődöntős. A másik ágon a Real Betis és a Fiorentina is jó előjelekkel várja a visszavágóját, ugyanis előbbi odahaza kétgólos, utóbbi idegenben egygólos előnyt harcolt ki.

Labdarúgó Európa-liga

Negyeddöntő, visszavágó

21.00: Manchester United (angol)–Olympique Lyon (francia) (Tv: M4 Sport)

21.00: Athletic Bilbao (spanyol)–Rangers FC (skót)

21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Tottenham Hotspur (angol)

21.00: Lazio (olasz)–Bodö/Glimt (norvég)

Fotó: Andrei Pungovschi/AFP