Nagy bejelentés: visszavonul a magyar válogatott kézilabdázó

A nyáron befejezi pályafutását Balogh Zsolt – erről a 70-szeres magyar válogatott kézilabdázó a hivatalos közösségi oldalain tájékoztatta a közvéleményt.

99’ szeptemberében kezdődött. Szerelem volt első látásra. Az évek során voltak jobb és rosszabb napjaink, de mindvégig kitartottunk egymást mellett. Ez a nem mindennapi kapcsolat több mint 25 év után véget ér köztem és szeretett sportágam között. A nyáron befejezem aktív pályafutásomat! Természetesen továbbra is életem meghatározó része marad a kézilabda, csak más formában. De még nincs itt a búcsú ideje! Szeretnék minden egyes pillanatot kiélvezni, amit még a pályán tölthetek

– írta a 35 éves jobbátlövő, aki tavaly nyár óta az NB I-ben újonc Győr játékosa.

Balogh Zsolt pályafutása leghosszabb és legeredményesebb időszakát a Szegednél töltötte el (2012–2019), amellyel bajnokságot (2018), Magyar Kupát (2019) és EHF-kupát (2014) is nyert, de játszott Tatabányán (2019–2022) és a Ferencvárosban (2022–2024), valamint egy évet a német Magdeburgnál is (2010–2011). A magyar válogatottban 2008-ban mutatkozott be, és tagja volt a 2021-es világbajnokságon ötödik helyen végző nemzeti együttesnek.

