Kerkez főszereplő lett Angliában – ezen a fotón pörög most mindenki

A vizsgálat során az FA-kupában kipróbált SAOT rendszer képtelen volt pontos lesvonalakat húzni a túlzsúfolt tizenhatoson belül, ezért a VAR-szobában Timothy Wood manuálisan húzta be a vonalakat és háromszor is újraellenőrizte az esetet. Végül kiderült: Kerkez után Dean Huijsen is beleért a labdába, ő viszont lesen tartózkodott, így érvénytelenítették a találatot. Az angol szövetség által használt rendszer kudarca hatalmas visszhangot váltott ki, hiszen a SAOT célja épp az lett volna, hogy a leshelyzeteket fél perc alatt tisztázzák. Ehhez képest Kerkez meccsén a nyolcperces ellenőrzéssel új rekord született, megdöntve a korábbi, West Ham–Aston Villa mérkőzésen felállított 5 perc 37 másodperces csúcsot.