Ez volt Orbán Viktor életének legemlékezetesebb gólja (VIDEÓ)

Ahogy arról több cikkben is beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök egy jótékonysági kezdeményezés kapcsán ellátogatott a TrollFoci „főhadiszállására”, a Ziccer Bárba, ahol tartalmas beszélgetés bontakozott ki közte és a szervezők között a magyar futballról.

Az utánpótlás-nevelés kapcsán a miniszterelnök – akinek szívügye a Puskás Akadémia játékosainak menedzselése is – elárulta, hogy minden évben azzal a kéréssel fordul a szakmai stáb tagjaihoz, köztük Tóth Balázs szakmai igazgatóhoz és Hornyák Zsolt edzőhöz, hogy

két tehetséget építsenek be az Akadémia növendékei közül a csapatba.

„Ha egy jó minőségű, elsőosztályú csapata egy Akadémia minden évben be tud építeni egy embert, akkor az már majdnem jó, kettő már nagyon jó. Mert egy 12 csapatos bajnokságba beépíteni két ifistát, úgy, hogy ne essél ki, az rendkívül nehéz” – húzta alá.

Orbán Viktor példaként említette Nagy Zsoltot, akiről megjegyezte, hogy „kivételes jelenség”, hiszen 28 éves korára, kizárólag a Magyar Bajnokságban játszva fizikailag egyszer csak alkalmassá vált a válogatottba kerülésre. Azt is hozzátette, hogy nagy reményeket fűz „a kis Dárdaihoz” és Liszteshez is. Sőt, mint kiderült, Csákváron is vannak nagy reménységek.

„A válogatott egy szakrális tér”

A beszélgetés során a magyar válogatott témája is szóba került. A miniszterelnök leszögezte, hogy „él-hal értük”, majd megjegyezte: „a válogatott egy szakrális tér, és minden az, ami körülveszi.”

Így folytatta: „Minden válogatott a miénk, a legrosszabb is. Mikor nyolcat rúgtak nekünk a hollandok, csak azért nem sírtam, mert férfi nem sír” – vallotta be. Valamivel később Orbán Viktor azt is hangsúlyozta, hogy a futballban is az a kiindulópontja,

hogyha egyszer képes voltál valamire, akkor képesnek kell legalább arra lenned az életben bármikor. Mi kétszer játszottunk VB-döntőt”

– emlékeztetett. Ezért személyes vágya, hogy életében lássa még a magyar válogatottat vb-döntőt játszani.

Ez volt élete gólja

A látogatás során szóba kerültek a nagy gólok is. Orbán Viktor felidézte, hogy élete legnagyobb gólját 13 vagy 14 évesen lőtte, amikor a Felcsút ifiben játszott. Az emlékezetes mérkőzésen centerként lépett pályára Tordasgyúrón, amikor egy helyzetben a kapusról majdnem a tizenhatos vonaláig kipattant a labda. A miniszterelnök hamarabb ért oda, csinált egy hátra húzós cselt, és visszarúgta.

Ekkor úgy éreztem, hogy enyém a világ!”

– mesélte örömmel.

Az idézett rész alább tekinthető meg:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

