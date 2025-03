Döbbenetes szám: elárulta Orbán Viktor, hány mérkőzésen játszott (VIDEÓ)

Orbán Viktor Ziccer Bárban tett látogatásáról egy több mint egyórás videó is készült, amelyből kiderült többek között, hogy a miniszterelnök beszélt Szalai Ádámmal az érkezése előtt. A magyar válogatott csütörtöki veresége után Szalai úgy fogalmazott: „Ha kell, a játékosok meghalnak a pályán” a vasárnapi visszavágón.

Mint ismert, focistáinknak 3–1-es hátrányból kellene kiharcolniuk a bennmaradást az A-ligában a törökök elleni osztályozós párharcban.

Ez az egyetlen „miniszterelnöki privilégium”

A kormányfő később arra a kérdésre, hogy mióta követi a TrollFocit, azt válaszolta, bár nem a legrendszeresebb követője az oldalnak, és csak akkor lép fel az online térbe, ha nagyon muszáj, mégis szerinte a TrollFocit mindenki ismeri. „A Gutenberg-galaxisban ragadtam. Reggel felkelek, beülök az autóba, és amikor elindulok melózni, ott vár rám – mintegy egyetlen miniszterelnöki privilégiumként – a Nemzeti Sport” – árulta el.

Majd arra is kitért, hogy

a megyei futball az a szíve közepe a magyar futballnak, és az teljesen hiányzik a radarról”.

Ha a Trollfoci nem tenné fel a mennyei megyeit az oldalára, akkor az nem is létezne. „Ha nincs megyei, akkor nincs válogatott sem” – hangzott el.

„Egykor minden faluban akadt egy olyan srác, aki az NB1-ben is játszhatott volna”

A beszélgetés során felidéztek egy 2005-ös Felcsút–Budafok mérkőzést is, amelyen Orbán Viktor is játszott, és csereként beállva gólt is szerzett. Arra a felvetésre, hogy a mérkőzés 6–2-es eredménnyel zárult, a kormányfő úgy reagált, hogy ez nem lehetetlen, mivel életében több száz mérkőzésen vett részt, és jó néhány gólt szerzett.

Középcsatár voltam, onnan nézem a futballt, a középcsatár pozíciójából”.

Majd hozzáfűzte, hogy ekkor már 41 éves volt, hálás volt, ha becserélték, de az edzésekre rendszeresen járt.

Orbán Viktor a nosztalgiázást azzal folytatta, hogy kijelentette, ő még egy olyan világból jön, amikor

minden faluban volt egy olyan srác, aki az NB 1-ben játszhatott volna”.

A TrollFocisok ezt megerősítették, és hozzátették, még ma is találnak tehetségeket a megyei forgatások során, akiket „a hónap játékosa” címmel tüntetnek ki.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

