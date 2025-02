Zágráb, az elátkozott főváros, a magyar kézilabdázás Trianonja

Egészen döbbenetes pillanatok: egymást vigasztalják a játékosok, miután a horvátok ellen kicsúszott a kezünkből a győzelem / Fotó: MTI/Illyés Tibor

A nőknél is előfordult hasonló

Nem csak a férfiaknál, a nőknél is fordult már elő hasonló „lefagyás” – ráadásul milyen sorsszerű, hogy szintén Zágrábban, a magyar kézilabdázás Trianonjában. A 2003-as női világbajnokság döntőjében, amely a találkozó rangja miatt generációk számára vált meghatározó emlékké.

Az 52. percben, hatgólos magyar előnynél szinte már elkezdte az ünneplést a honfitársainkkal zsúfolásig megtelt zágrábi csarnok közönsége. A balkezes világklasszis, Bojana Radulovics találatával ekkor 24–18-ra vezettünk a franciák ellen. Sőt, az 53. percben Görbicz Anita ejtése után már héttel is mentünk, élő ember nem volt akkor a talpán, aki elhitte, hogy innen még van visszaút az ellenfélnek. Hiába nyitották meg a védekezésüket a franciák, Kirsner Erika révén még egy kínaiból szerzett góllal is színeztük az utolsó perceket. Közben Mocsai Lajos szövetségi kapitány szobrát szinte faragták, aki a három évvel korábbi olimpiai döntőben a dánoktól elszenvedett vereség után ezúttal nagyon bízott az aranyéremben. Még az 57. percben is vezettünk néggyel. A franciák egy lapra feltettek mindent, feltolták a védekezésüket és kijöttek emberfogással Radulovicsra. Ahelyett, hogy játszottunk volna az idővel, hosszú lefolyású támadásokat vezettünk volna, folyamatosan kapura törtünk, erőltettük a bejátszásokat, befejezéseket, a megoldásokba pedig rendre hiba csúszott.

Egymás után kaptunk négy gólt, de egy és fél perccel a vége előtt még mindig háromgólos előnyben voltunk!

Az utolsó fél percben előbb Kirsner, majd Görbicz is kapott egy kétperces kiállítást, míg végül a franciák egy időn túli hétméteressel kicsikarták a döntetlent, a hosszabbításban pedig 32–29-cel a világbajnoki győzelmet.

De ne menjünk el szó nélkül a pozitívumok mellett sem, hiszen szerencsére olyan is előfordult, amikor mi álltunk fel vert helyzetből. És éppen a horvát együttes volt a szenvedő fél. A 2023-as női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének 3. fordulójában a 45. percben hatgólos hátrányban voltak Klujber Katrinék, türelmes, higgadt játékkal azonban a maguk javára fordították a mérkőzést a hajrában, és végül 23–22-re legyőzték déli szomszédainkat. Böde-Bíró Blanka zseniális védésekkel, Klujber 9 góljával járult hozzá a 10–3-as záró sorozathoz.

Ilyet is tudunk.