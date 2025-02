Szorosan Szoboszlaiék nyomában – itt a magyar foci második vonala

Dárdai Márton

életkor: 23

piaci érték: 2,5 millió euró

bajnokság: Bundesliga 2., Németország

klub: Hertha BSC

helyezés: 13.

játéklehetőség: 18/21 meccs

játékidő: 1414 perc

Dárdai Pál középső fia tavaly tavasszal a szívére hallgatott, és a magyar nemzeti színeket választotta, mára pedig – részben Szalai Attila kiesésének köszönhetően – alapemberré vált Rossi csapatában. A 23 éves hátvéd – aki középpályásként is kiváló teljesítményre képes – a Hertha BSC-ben nevelkedett és most is ott játszik. A HBSC a másodosztályban csak középcsapatnak számít (jóindulattal), ráadásul nem úgy tűnik, hogy ez belátható időn belül változni fog. Dárdai rendszeresen játszik, alapember a berlinieknél, de képességei ennél többre predesztinálnák. Amennyiben a pletykáknak hinni lehet, a közeljövőben ismét a Bundesligában szerepelhet, ugyanis a hírek szerint öccse, Dárdai Bence klubja, a Wolfsburg szeretné szerződtetni.

Gazdag Dániel

életkor: 28

piaci érték: 9 millió euró

bajnokság: Major League Soccer, Egyesült Államok

klub: Philadelphia Union

helyezés: –

játéklehetőség: 30/30 meccs

játékidő: 2502 perc

Az Egyesült Államokban február 23-án kezdődik az élvonalbeli profi labdarúgó-bajnokság (Major League Soccer, röviden MLS). A Gazdag Dániel is foglalkoztató Philadelphia Union tavaly a keleti főcsoport 12. helyén végzett, azaz nem jutott be a playoffba. Pedig a magyar futballista mindent megtett ezért: 30 mérkőzésen 28-szor kezdő volt, 17 gólja mellett adott 2 gólpasszt is, azaz csapata egyik legjobbja volt. Gazdag 2021-ben szerződött a Honvédtól Philadelphiába, ahol óriási karriert futott be: 2024 májusában megszerezte az 57. gólját a klub mezében, ezzel pedig a 2008-ban alapított egyesület történetének legeredményesebb labdarúgója lett. Azóta persze, szerzett még jó néhányat, jelenleg minden versenysorozatot figyelembe véve 70-nél tart, azaz egy ideig még valószínűleg ő lesz a rekorder. Gazdag Dániel szerződése az év végéig szól – egyelőre tehát nem tudni, hosszabbít-e, de tekintve, hogy a következő idényben is vezérszerepet szánnak neki, valószínűleg csak idő kérdése. Hiába teljesít azonban kiválóan az USA-ban, a válogatottban sem ő, sem pedig Rossi nem nagyon találja a helyét. Ennek ellenére valószínűleg a jövőben is számíthat meghívóra.