A legrosszabbkor tűnt el a kezdőből a magyar válogatott focista – ez az oka

A játékost képviselő CMG menedzserügynökség arról tájékoztatta a Nemzeti Sportot, hogy

a 23 éves légiós rehabilitációja jól halad, de néhány mérkőzést kénytelen lesz kihagyni.

Szűcs Kornél együttese keddi és szombati bajnokiján már nem léphetett pályára, amikor a Plymouth hazai pályán előbb 1–1-et játszott az Oxford Uniteddel, majd 1–0-ra kikapott a Queens Park Rangerstől, így továbbra is az utolsó a 24 csapatos angol másodosztályban.

A szezont még Kecskeméten kezdte Szűcs Kornél, aki pályára lépett a labdarúgó OTP Bank Liga első fordulójában játszott Kecskeméti TE–Fehérvár FC (0–0) mérkőzésen a kecskeméti Széktói Stadionban 2024. július 28-án

Fotó: MTI/Bús Csaba

Szűcs Kornél az ősszel bemutatkozott a felnőtt magyar labdarúgó-válogatottban, a bosnyákok elleni idegenbeli NL-meccsen állt be az utolsó percekre. Korábban, 16 éves korától folyamatosan szerepelt a korosztályos nemzeti csapatokban, legutóbb 2021-ben még jobbhátvédként. A 190 centiéteres, 23 esztendős belső védő pallérozódott az NB II-es Kazincbarcikában, nevelőegyesülete, a Diósgyőr színeiben az első- és a másodosztályban is pályára lépett, hogy igazán Kecskeméten váljon NB I-es játékossá. A jól sikerült 2023/2024-es szezon után látott benne fantáziát Wayne Rooney és a „magyaros” (korábban Halmosit, Buzsákyt és Tímárt is foglalkoztató) Plymouth Argyle FC. Angliában eddig megkapja a bizalmat, és él is vele: a Championshipben 22, a Ligakupában 2 mérkőzésen lépett pályára a sérülése előtt. Legutóbb január 4-én játszott a Stoke City elleni 0–0-s bajnokin.

Mielőbbi visszatérése azért is lenne fontos, mert egy új edző érkezése után nem szerencsés, ha nem tud tartósan bizonyítani, esetleg kiszorul a kezdőcsapatból. Arról nem is beszélve, hogy csak úgy őrizheti meg kerettagságát a nemzeti együttesben, ha klubjában rendszeresen pályára lép.