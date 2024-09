Tizenkilencre húzott lapot Sallai Roland? – Jó döntés volt-e a Galatasaray-hoz igazolni?

Nyitókép: Galatasaray/X

Teljesen váratlanul érte a magyar futballszurkolókat a hír, hogy Sallai Roland szeptember 13-án, a török átigazolási időszak zárónapján a Freiburg együttesétől a Galatasarayhoz igazolt. A 27 éves, 54-szeres magyar válogatott labdarúgóval kapcsolatban évek óta emlegetik, hogy képességei és szorgalma alapján a Bundesliga-középcsapatnak számító Freiburgnál komolyabb klubnál lenne a helye.

A 27 éves magyar támadó karierrje legjobb időszakában van, az elmúlt években fantsztikus formában játszik a válogatottban, ahol nem csak gólpasszt ad, tizenegyeseket és szabadrúgásokat harcol ki, hanem rendre gyönyörű – és nem utolsósorban nagyon fontos – gólokat szerez.

Az angolok elleni 4-0-s dicsőséges wolverhamptoni győzelemből két góllal vette ki a részét, majd itthon is betalált ellenük a Nemzetek Ligájában, de lőtt gólt Szerbia ellen, és többek közt az előző Eb-n a németek és a franciák elleni mérkőzéseken is gólpasszokkal segítette a nemzeti együttest. Az idei Európa-bajnokságon pedig az ő passzából szerezte Csoboth Kevin a skótok elleni győztes találatot. a válogatottban azt is megmutatta, hogy jobb- és balszélen valamint a csatárok mögött is képes kiválóan játszani.