„Szoboszlai csak nevetett, pedig én komolyan gondoltam” – a magyarok üzenetváltása volt a téma az Anfielden (VIDEÓ)

A legmagasabban jegyzett labdarúgónkkal, Szoboszlai Dominikkal napi szinten foglalkozik az angol és magyar sajtó egyaránt. A napokban a brit Sky Sportsnál szakkomentátorként dolgozó egykori liverpooli legenda, Jamie Carragher fogalmazott meg éles kritikát vele szemben, előtte a párizsi pihenése volt a téma, és az is nagyot szólt, amikor a Bournemouth magyar válogatott játékosával, Kerkez Milossal készített közös szelfit. Most azzal kapcsolatban írnak róla, hogy egy héten belül másodszor kerülhet szembe honfitársával, miután a Liverpool FC vasárnap 16 órakor a másodosztályú Plymouth Argyle otthonában vendégeskedik az FA-kupa 4. fordulójában.

„Beszéltem vele a sorsolás után. Mondtam neki, hogy készen kell állniuk ránk, mert nem adjuk könnyen magunkat” – árulta el az Anfield Watchnak Szűcs Kornél, Plymouth védője. Hozzátette: Szoboszlai határozottan reagált a felvetésre.

Inkább csak nevetett rajta, de én komolyan gondoltam. Szóval majd meglátják”

– közölte.

Az Anfield Watch kiemeli, hogy Szűcs magabiztossága nem légből kapott, hiszen együttese az elmúlt játéknapon a szintén a Premier League-ben szereplő Brentfordot búcsúztatta az FA-kupa küzdelmeitől, és egyébként is jó formában vannak Wayne Rooney távozása óta: megverték a West Bromot, illetve döntetlent játszottak a Sunderlanddel a Championshipben.

Szűcs Kornél szerint amikor Szoboszlai Dominik megszólal, mindenki odafigyel / Fotó: MTI/ Hegedüs Róbert

„Egy meccsen bármi megtörténhet a futballban. Elkezdtük a pontokat gyűjteni, és azt hiszem, nagyobb is azóta az önbizalmunk. Nyertünk idegenben a Brentford ellen, szóval remélem, most is jó eredményt érünk el” – fogalmazott Szűcs Kornél, kiegészítve azzal, hogy

ha legyőznék a Liverpoolt, akkor tulajdonképpen történelmet írnának.

Válogatottbeli csapattársával kapcsolatban a következőket mondta: „Nehéz megállítani, mert fantasztikus lába van. Nagyon jól bánik a labdával és a védekező munkát is kiválóan végzi. Nem könnyű ellene játszani.”

Szűcs azt is elismerte, hogy Szoboszlai Dominik miatt szurkol a 'Poolnak, hogy megnyerje a PL-t.

„Egyrészt nagyon jó srác, másrészt egy vezér! Amikor megszólal, mindenki odafigyel, hiszen tudjuk, rengeteg tapasztalata van. Nem kiabál, hanem nyugodtan elmondja, mit gondol az adott helyzetről, és szerintem ez a jó megoldás. Nagyon örülök, hogy ilyen csapatkapitányunk van a válogatottban, mint ő, és annak is, hogy jól játszik a Liverpoolban. Követem a mérkőzéseiket, és remélem, megnyerik a bajnokságot.”

Arra a kérdésre pedig, hogy lesz-e mezcsere a lefújást követően, Szűcs úgy válaszolt, hogy nagy reményeket fűz hozzá.