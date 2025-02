Rossi nem kertelt: ezzel minden játékosnak tisztában kell lennie, aki Magyarországot akarja képviselni

Ahogy azt a Mandiner is megírta, Marco Rossi exkluzív interjút adott az M4 Sportnak, melyet a csatorna péntek késő este tett közzé. A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a műsorban több témát is érintett: beszélt a legifjabbik Dárdai, Bence sorsáról, de nyilatkozott a szintén Németországban légióskodó Gulácsi Péter ügyében is. Mint ismert, az RB Leipzig kapusa azt kérte Rossitól, hogy a Nemzetek Ligája utolsó 4 meccsére ne hívja meg a keretbe, mert korábbi súlyos sérülése, illetve a jelenlegi meccsterhelés mellett 34 évesen nem érzi biztonságosnak a játékot.

„Ami Gulácsit illeti, nincs semmi gond közöttünk. Mindig, mindent világosan megbeszéltünk egymással. Azt kérte, hogy ne hívjam meg az októberi és novemberi NL-mérkőzésekre. Elfogadtam a kérését. De ahogy azt mindig elmondom:

nem erőltetem senkinél, hogy csatlakozzon a válogatotthoz. Nem nekem kell meggyőzni őket, hogy jöjjenek. Én a magyar válogatott szövetségi kapitánya vagyok. Nekik kell meggyőzniük engem, hogy meghívjam őket. Ez mindenki számára világos kell, hogy legyen.

Gulácsi Péter is nagyon jól tudja ezt, ezért egyszerűen csak azt kérte, személyes okokból kifolyólag mentsem fel októberben és novemberben. Viszont azt már akkor is elmondta, hogy az új évben teljes mértékben rendelkezésre áll” – közölte Marco Rossi.

A magyar labdarúgó-válogatott 2025-ös menetrendje

Március 20.: Törökország–Magyarország (Nemzetek Ligája)

Március 23.: Magyarország–Törökország (Nemzetek Ligája)

Június 6.: Magyarország–Svédország (felkészülési mérkőzés)

Június 10.: Azerbajdzsán–Magyarország (felkészülési mérkőzés)

Szeptember 6.: Írország–Magyarország (világbajnoki selejtező)

Szeptember 9.: Magyarország–Portugália/Dánia (világbajnoki selejtező)

Október 11.: Magyarország–Örményország (világbajnoki selejtező)

Október 14.: Portugália/Dánia–Magyarország (világbajnoki selejtező)

November 13.: Örményország–Magyarország (világbajnoki selejtező)

November 16.: Magyarország–Írország (világbajnoki selejtező)

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd