Nálunk már jegyet sem lehet kapni a válogatott meccseire, a dánoknál viszont még a pálya közepére is vesznek

Ahogy arról decemberben a Mandiner is beszámolt, a magyar labdarúgó válogatott világbajnoki selejtezős csoportjába bombaerős csapat is kerülhet. A mieink az F jelű négyesben Írország és Örményország mellett a Dánia–Portugália NL-negyeddöntő továbbjutója ellen harcolhatják ki a 2026-os tornára való kijutást. Az első helyezett automatikusan vb-résztvevő, míg a második pótselejtezőt vív. Az említett Nemzetek Ligája-párharcot márciusban rendezik: 20-án a dánok lesznek a házigazdák, a három nappal későbbi visszavágón pedig a portugálok.

A jegyértékesítés már elkezdődött, a Dán Labdarúgó-szövetség (DBU) elnöke, Erik Brögger Rasmussen pedig felhívta a szurkolók figyelmét, hogy a szövetség oldaláról vásárolják meg a belépőket a koppenhágai Parken Stadionban rendezett találkozóra, vagy ha viszonteladótól teszik ezt meg, legyenek körültekintőek.

„Több szurkoló is azzal keresett fel minket, hogy nem a hivatalos módon vásároltak jegyet és vagy nem kaptak erről semmilyen visszaigazolást, vagy valamilyen rossz jegyet kaptak” – mondta Rasmussen, aki azt is elárulta, hogy a csalók néha odáig is elmerészkednek, hogy nem létező helyekre árulják őket.

Láttunk már arra is példát, hogy valaki a pálya közepére vásárolt belépőt. Egyértelmű, hogy aki így tett, az nem gondolta át alaposan a tettét. Nincsenek ülőhelyek a játéktér közepén”

– hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy nem szabad hiszékenynek lenni, még akkor sem, ha az ember kétségbeesetten próbál jegyhez jutni. Rasmussen arra nem tért ki, hogy az átvert drukkerek mennyi pénzt fizettek ki a csalóknak.

A dán és a portugál csapat közül az egyiket tehát biztosan megkapjuk, Marco Rossi szövetségi kapitányunk pedig elárulta, ha tehetné, melyiket választaná. „Ha én dönthetnék, inkább a dánokkal játszanék! Az északi csapat karakteréhez könnyebben tudnánk alkalmazkodni.”

A mieink törökök elleni oda-visszavágós osztályozójának a tétje a Nemzetek Ligája A- divízójában való maradás lesz. A párharc első felvonása március 20-án, idegenben lesz, míg a visszavágót március 23-án, a telt házas Puskás Arénában rendezik. A magyar–török összecsapásra egyébként a legolcsóbb, 4. kategóriás jegyek 6500, a 3. kategóriások 12 500, a 2. kategóriások kereken 20 ezer, míg a legjobb helyekre szóló, 1. kategóriások 22 500 Ft-ba kerültek.