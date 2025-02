László Csaba vallomása Mätthausról: Lothar nagy hibát követett el (VIDEÓ)

László Csaba, a Ferencváros és az MTK korábbi vezetőedzője az M4 Sportnak adott interjút, amelyben a szakember a kalandos, kellemetlen ügyektől sem mentes pályafutásáról beszélt. László Csaba 2004 elején Lothar Matthäus egykori szövetségi kapitány mellett a válogatott másodedzőjeként dolgozott, ekkor tett országos hírnévre. Elmondta, a német tréner nagy hatással volt az életére.

„Huszonöt évesen sérültem meg, már nem tudtam tovább futballozni Németországban. A Borussia Mönchengladbach utánpótlásában dolgoztam, eljutottam az U16-17-ig. Lothar olyan embert keresett, aki magyarul és németül is beszélt, nekem akkor már volt pro licencem, elvégeztem a kölni főiskolát. Magyarországon találkoztunk, majd együtt dolgoztunk és azóta is jó a kapcsolatunk. Tudom, hogy megosztó figura, de én az edzőről és az emberről is csak jót tudok mondani” – fejtegette az interjúban a 60 éves erdélyi magyar labdarúgóedző.

Egy nagy hibát követett el: eljött Magyarországra. A csúcsról érkezett ide, világbajnok és aranylabdás labdarúgóként”

– emelte ki László Csaba, aki hozzátette: „Ha az Inter vagy a Bayern Münchent kispadjára ül le, akkor sokkal könnyebb dolga lett volna, mert akkor nem lefelé mozdul el. Akkor azért a válogatottnál nem voltak a maihoz hasonló lehetőségek és nagyon sokat szenvedett emiatt.”

A korábbi középpályás szerint a német világklasszis sokat foglalkozott a szervezéssel, mivel nagy csapatokkal akart játszani, mert arra a szintre vágyott vissza.

„A másik nagy hibája az volt, hogy amikor idejött, akkor még játékos volt. Sokszor mondtam neki, hogy ne várja el a futballistáktól azt a tudást, amivel ő rendelkezik. Soha nem találkoztam még olyan kollégával, mint ő. A pálya volt az ő világa és olyan meglátásai voltak, amilyeneket nem lehet megtanulni” – magyarázta László Csaba.

A teljes interjú itt megtekinthető: