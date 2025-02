Hatalmas harc dúl Németországban, amelyből eddig egy magyar jött ki a legjobban (VIDEÓ)

A hétvégi, St. Pauli elleni meccs nem csak azért volt különleges számunkra, mert az RB Leipzig 2–0-ra nyert, és nem is feltétlenül annak okán, hogy Orbán Willi nyilvánvaló gólhelyzet megakadályozásáért piros lapot kapott, hanem azért is, mert Gulácsi – több hatalmas bravúr bemutatása után – az Union Berlin elleni 0–0 után ezúttal is megóvta a kapuját a góltól a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban.

Arra pedig október óta nem volt példa, hogy a lipcsei védelem egymás után két bajnokin ne kapituláljon!

Ez már csak azért is különleges, mert az idény elején a német szaksajtó éppen attól volt hangos, hogy az RB Leipzig (szintén a magyar válogatott kapussal a kezdőben) az első hét fordulóban hat mérkőzést is lehozott kapott gól nélkül!

Ezt követően az ősszel komoly hullámvölgybe került Marco Rose együttese, ám most úgy tűnik, kezdenek kilábalni a gödörből.

Gulácsi teljesítménye abban is kiemelkedő, hogy ebben a bajnokságban már tizedszer védte meg a kapuját a góltól, és ezzel a produktummal élen áll a Fehér Kesztyűért vívott harcban. Ezt az elismerést az a kapus kapja, aki az idény végén a legtöbb mérkőzést hozza le kapott gól nélkül. Honfitársunk egyébként már kétszer, 2016-ban és 2021-ben is kiérdemelte e különleges díjat.

Az 58-szoros válogatott kapus éppen a díj rekordgyőztesét, a nyolc alkalommal első Manuel Neuert (9 mérkőzés) előzi meg e rangsorban, mögöttük a Mainz és a St. Pauli hálóőre, Robert Zentner, illetve Nikola Vasilj (7-7 mérkőzés) áll.

Gulácsi Péter a St. Pauli ellen is sziporkázott

A Bundesliga hivatalos oldalán megtalálható statisztikáit böngészve kiderül,

Gulácsi Péter a védések száma tekintetében is az előkelő, harmadik helyen áll (72 bravúrral),

honfitársunkat csak a Holstein Kiel kapusa, Timon Weiner (78 hárítás) és a Mainz hálóőre, Robin Zentner (75 védés) előzi meg.

Nyitókép, fotó: DPA/Robert Michael