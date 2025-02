Ezzel magyarázta Szoboszlai átvezénylését a Liverpool menedzsere; a magyar játékos is reagált

Mint a Mandiner beszámolt róla, a Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpool 2–1-re győzött hazai pályán a Wolverhampton Wanderers ellen a labdarúgó Premier League 25. fordulójában. A magyar játékos végigjátszotta a mérkőzést, amelyen értékes győzelmet aratott a csapata, s 7 pontosra növelt az előnyét az Arsenal előtt. A 24 éves középpályás rövid bejegyzéssel kommentálta a 18. bajnoki (25 meccsen) sikerüket, amiért piros pontot is adott önmaguknak.

Kétszer ugyanabba a folyóba?

Arne Slot csapata a félidőben 2–0-ra vezetett, a vendégek szépítése után kínkeservesen őrizte meg az előnyét, de legalább nem járt úgy, mint az Everton otthonában (2–2), ahol a 98. percben kapott góllal pontokat veszített. A holland menedzser értékesnek nevezte a mostani sikert, amiért alaposan meg kellett szenvedniük a Vörösöknek.

Egyértelműen megkönnyebbülést éreztünk a végén, különösen a szerdai események után.

Az utolsó nyolc percben, és különösen az utolsóban, amikor kaptunk egy gólt, nagyon frusztráló, mert tudod, hogy ez a pillanat hatással lehet a következő meccsre vagy a következő meccsekre is. Azt hiszem, ezúttal látható volt, hogy miután 2–1-re vezettünk, talán először ebben a szezonban mondtuk egy kicsit: »Óhh«” – lélegzett fel Arne Slot, aki arról is beszélt, hogy át kellett szerveznie csapata védekezését, amikor a hajrában szorongatott a Wolverhampton – ez Szoboszlai Dominikot is érintette.

Plusz feladat

„Néha menedzserként pragmatikusnak kell lenni, és meg kell érteni, hogy nem mi játszunk fölényben. Nekünk, az edzői stáb tagjainak készen kell állnunk arra, hogy olyan döntéseket hozzunk, amelyek azokban a pillanatokban segítik a csapatot. Mi erre törekedtünk.