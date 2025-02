Szoboszlai Dominik exkluzív interjúban árulta el legféltettebb liverpooli titkát

Jürgen Klopphoz hasonlóan a Liverpool új szakvezetője, Arne Slot is alapemberként számol Szoboszlai Dominikkal. A szakértők és a szurkolók is a „duplatüdejű” magyar csodájára járnak, aki hétről hétre emberfeletti munkát végez a középpályán a labdarúgó Premier League listavezetőjénél. Klubja honlapja most interjút készített a szezonban öt gólnál és négy gólpassznál járó játékossal, amelyből az is kiderült, a mostani idényben miben változott a szerepe a csapatban.

„Tavaly nyolcasként játszottam, inkább a védekezésből kellett kivennem a részem, mint a támadásokból. Idén inkább támadok, mint védekezek, de továbbra is dolgozom a védekezésen.

Slot sokat változtatott a játékomon, úgy érzem, egyértelműen fejlődtem alatta,

olyan tulajdonságokban is, amelyen korábban soha nem is gondolkodtam. Még mindig tudok fejlődni, és minden nap dolgozom is ezen” – hangsúlyozta Szoboszlai, aki karrierjének korábbi állomásairól is mesélt.