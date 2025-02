Az NB II nagy kérdései: feljut-e a Vasas és a Kisvárda, kiesik-e a Honvéd?

Mivel Nagy Zoárd (középen) egyelőre nem keltette fel az FC Barcelona érdeklődését, tavasszal is az NB II-ben riogathatja az ellenfelek védőit! / Fotó: aquitalfc.hu

Szeged-Csanád GA: legalább a tavasz szép legyen!

A nagy múltú szegedi klub évek óta kimondva-kimondatlanul úgy vág neki a bajnokságnak, hogy a feljutás a célja. Nem nagy kockázat kijelenteni, hogy az NB I-be jutás idén sem jön össze, hiszen az ősszel alaposan beragadt a gárda. Ez elsősorban a sok döntetlennek (7), valamint a gyatrán sikerült hajrának köszönhető: Takácsék az utolsó öt fordulóban csupán 4 pontot gyűjtöttek. Pedig számos, jelentős NB I-es múlttal rendelkező futballista (Haris Attila, Márkvárt Dávid, Novák Csanád) segíthetne azon – kiegészülve a télen érkező erősítésekkel –, hogy legalább a tavasz szép legyen. A Mandiner tippje: 6-9. helyezés

Varga Barnabás és az NB I is történelem ma már Gyirmóton

Az utóbbi években a Gyirmóttal kapcsolatban megszoktuk, hogy időnként feltűnik az NB I-ben, hogy aztán villámgyorsan ki is zuhanjon onnan. Legutóbb a 2021–2022-es idényben estek ki az elitmezőnyből, az utolsó meccsen 2–1-re kaptak ki a Ferencvárostól, és a góljukat egy bizonyos Varga Barnabás szerezte… Azóta a gólzsák is messze jár már Gyirmóttól, mint ahogy az élvonal is messzi álomnak tűnik. Pedig a körülmények természetesen itt is első osztályúak, ám az nem fér bele, hogy az utolsó hat őszi meccsen csupán 1 pontot kaparjanak össze. A télen erősödött a keret, úgyhogy kötelező az előre lépés! A Mandiner tippje: 6-9. helyezés

FC Ajka: nem kell a vészharangot kongatni, de...

Nem akarunk a vészmadár szerepében tetszelegni, de a harmatos ősz után a tavasz sem sok jóval kecseget Ajkán. A számos távozóval (Csemer Gyula, Horváth Péter, az első NB I-es mérkőzésén, a KTE színeiben a Fradi ellen győztes gólt szerző Kitl Miklós mellett Nagy Krisztián és Veszelinov Dániel) tovább gyengült a keret, így igazi bravúr lesz, ha jövőre is másodosztályú marad a klub. A Mandiner tippje: 14-16. helyezés

Mezőkövesd-Zsóry: a Csertői–Tököli támadósor sokat segítene

Egy kiesést követően igazi bravúr egyből visszajutni az élvonalba (emlékezzünk csak: a 2000-es évek közepén a Ferencváros is három évadot töltött az NB II-ben). Ezzel együtt Mezőkövesden nyilván nem arra számítottak, hogy ennyire gyatra ősz következik: a 6. forduló után szégyenszemre az utolsó helyre süllyedt a csapat. A következő játéknapon már a mezőny egyik legrutinosabb mestere, Csertői Aurél vette át az irányítást, aki egyből felrázta a társaságot (többek között győzelem a Kisvárda és a Vasas ellen), ám az utolsó öt meccsen így is csupán 2 pont jött össze. A csapat télen jelentősen megerősödött, de talán az lenne a legjobb megoldás, ha a kispadról Csertői mellett a másodedző, Tököli Attila is szerelést öltene. A Mandiner tippje: 7-10. helyezés