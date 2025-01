Meglepő fordulat: az FC Barcelona helyett a Puskás Akadémiához igazolt a tehetséges magyar futballista!

A futballista hároméves korában Szentendrén kezdett futballozni, majd a Leányfalu és a Vác csapatai után 15 évesen került a Vasas Kubala Akadémiához, ahol egészen 2021 februárjáig játszott.

Angyalföldről annak ellenére távozott, hogy a piros-kékektől profi szerződést kapott: a következő állomás a szlovák STK Samorin lett, ám a kiruccanás nem igazán vált be, ezzel is magyarázható, hogy Zoárd fél év után már a Mosonmagyaróvár játékosa lett. Innen vitte el a Csákvár, amelynek színeiben az utóbbi másfél évben robbant be a köztudatba, hiszen

rövid idő alatt a Fejér vármegyei alakulat meghatározó játékosa lett: a tavalyi idényben 32 bajnokin tízszer volt eredményes, míg az őszi szezonban 15 mérkőzésen kilencszer szomorította el az ellenfelek védőinek életét.

A kezdeti lépések: bár a Vasas is profi szerződést ajánlott, Nagy Zoárd mégsem Angyalföldön lett elismert labdarúgó Fotó: vasasfc.hu

Nem volt meglepő, hogy a téli átigazolási szezonban számos élvonalbeli és másodosztályú csapat is bejelentkezett Nagy Zoárdért, ám a Csákvár vezetői hangzatos nyilatkozatot tettek: legjobbjukat csak abban az esetben engedik el, ha az FC Barcelona vezetői jelentkeznek be érte, és egyenesen Robert Lewandowski utódját látják benne!

Nos, alig telt el pár nap, máris változott a Fejér vármegyei klub álláspontja, hiszen az NB I-es testvércsapat, a Puskás Akadémia csapott le a remek felépítésű, 194 centiméteres támadóra, aki egy korábbi nyilatkozatában egyértelműen kijelentette:

az NB I. meghatározó futballistája szeretne lenni, hosszú távú célja pedig a válogatottság!

Ahogy mondani szokták, a lehetőséget megkapta, innentől kezdve csak rajta múlik, hogy tud-e élni vele – vagy sem...

Nyitókép: Nagy Zoárdot (középen) az őszi idényben sem tudták feltartóztatni a védők Fotó: aquitalfc.hu