„Utólag okos az ember” – a magyar válogatott támadó szerint volt jobb opciója is a hazatérésnél

„Jól mennek az edzések, újra magabiztos vagyok, ami az elmúlt hónapokban nem volt meg. Reméljük, a régi önmagam leszek. Egyénileg azért kemény egyéni edzéseket végeztem, tudatosan készültem rá, hogy ne veszítsek sokat az erőnlétemből, így a szezon kezdetére, február elejére meglesz a százszázalékos forma” – állította Ádám. A 27-szeres válogatott futballista elárulta, hogy a nyáron beszélt Bognár Györggyel, a paksiak vezetőedzőjével, aki akkor azt tanácsolta neki, hogy az Aszterasz helyett inkább az osztrák Austria Wienhez igazoljon, de ez végül nem jött össze.

„Nem titok, hogy az Austria Wiennel előrehaladott tárgyalásokat folytattunk, de végül nem sikerül megegyeznünk.

Az szerintem is egy jobb opció lett volna, de nyilván utólag okos az ember. Gyurival többször is beszéltem, mielőtt visszatértem a Pakshoz, mindig is nagyon szerettem vele dolgozni, szerintem ezután is jó lesz a közös munka” – véli a támadó.