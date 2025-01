Több klubbal is tárgyaltunk a Ferencváros mellett – kitálalt Robbie Keane segítője

„Meccselemzőként fogom segíteni Robbie Keane munkáját Rory Delap mellett a Ferencvárosnál, amely Magyarország legnagyobb klubja, szenvedélyes szurkolótáborral. Nyáron hagytuk el Izraelt, és már akkor egyeztettünk a Ferencvárossal, de végül egy másik vezetőt választottak.”

Több klubbal is tárgyaltunk, és néhány hete Törökországban egy csapatnál jártunk is, de nem éreztük megfelelőnek, így elálltunk tőle.

A megfelelő lehetőségre vártunk, és ez biztosan az” – mondta.

Hudson azt is megemlítette, hogy Keane korábban Jonathan Woodgate asszisztenseként dolgozott Middlesbrough-ban, és ott barátkoztak össze. Az új stábtag beszélt a Ferencvárosnál rájuk váró elvárásokról is.

„A Ferencvárosnál a vezetőség, a játékosok és a szurkolók egyaránt azt várják, hogy minden mérkőzésen győzni akarjunk. Ez Izraelben is így volt, tehát ebben nem lesz különbség. Az infrastruktúra, az edzőpályák és a tulajdonosi háttér szempontjából egy kiváló helyre kerülünk. A sportigazgató és a játékosok is nagyon magas színvonalon dolgoznak. A csapat nemzetközi kupákban is érdekelt, ami sokat jelent számunkra, hiszen tavaly már volt alkalmunk tapasztalatot szerezni ezen a téren” – hangsúlyozta.

„Most azonban nem a Konferencialigában, hanem az Európa-ligában játszunk, és reményeink szerint jövőre már a Bajnokok Ligájában indulhatunk. Nagyszerű érzés egy olyan csapatnál dolgozni, amely folyamatosan nyer. Ha jól készítjük fel őket, az óriási elégedettséggel tölt el minket. Mik a jövőbeli céljaink? Nyitottak vagyunk, és idővel szívesen dolgoznánk Törökországban, a Bundesligában vagy az MLS-ben. Most azonban százszázalékosan a Ferencvárosra koncentrálunk, és nem foglalkozunk mással. Jelenleg csak a Ferencváros és Magyarország létezik számunkra, nem tekintünk előre” – mondta Keane asszisztense.

Fotó: fradi.hu