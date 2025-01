Robbie Keane: Tamással leülünk és átrágjuk a dolgokat - újabb Fradi-igazolások a láthatáron?

A blogposztból kiderül, miért is választotta a Fradit az ír szakember:

„Örömmel lettem a Ferencváros új menedzsere. Ez Magyarország legnagyobb klubja, nagyszerű történelemmel. Mindegyik szezonban van esélyük a bajnoki címre, és ami számomra fontos dolog, az európai kupaszereplésre. Különösen vonzónak találtam, hogy egy olyan topcsapathoz érkezhetem, ahol a mérkőzések többségén mi vagyunk az esélyesek, így én is átadhatom a filozófiámat a csapatnak. Két rangos meccsünk közeleg az Európa Ligában az Eintracht Frankfurt és az AZ Alkmaar ellen. Nagyon várom, hogy újra a nemzetközi kupákban irányíthassak, ezt már megízlelhettem a Maccabi Tel-Avivnál”.

Robbie Keane határozott elképzelésekkel érkezett a 35-szörös magyar bajnok Ferencvároshoz Fotó: fradi.hu

Robbie Keane bevallotta, számára nagyon fontosak a szurkolók, és az is megnyugtató számára, hogy brilliáns vezetők irányítják a csúcstartó magyar bajnokcsapatot.

„A célom mindig a győzelem, de tudjuk, ez soha nem egyszerű. Másodikok vagyunk a bajnokságban, egy elmaradt meccsel; szeretném megismerni a srácokat, hogy lássam, milyen irányban fejleszthetem őket. Minden meccset meg akarok nyerni, ez soha nem változik! Remélem, elég hamar kiderül, mit szeretnék játszatni a csapattal. Ha ez megy majd, biztos vagyok benne, hogy sikeres szezonunk lesz.

Mielőtt aláírtam a szerződést, sokat tudtam már a klubról és a nyáron már beszélgettem a vezetéssel. Sok meccset, különböző csapatokat nézek és a nyári találkozónk óta még jobban figyeltem a Ferencvárost.

Az időzítés akkor nem volt az igazi, de most már igen. Korábbi mesterem, Sir Alex Ferguson azt mondta egyszer: „Ne klubot, hanem szurkolókat válassz!”, de meg kell mondanom, hogy Hajnal Tamás és mindenki, aki a klubnál dolgozik, brilliáns. Nagyon profik és tudják, miként kell üzemeltetni egy klubot„

Az előzményekről és a korábbi tapasztalatairól az ír futball-legenda további érdekességeket árult el:

„Szerettem volna újra külföldön dolgozni. Azt gondolom, ott többet tanul az ember magáról és nem vagyok az a fajta, aki fél külföldre menni. Azt gondolom, hogy ez sok edző, főleg angol edző problémája – otthon jobb, gondolják. Talán mert ír vagyok, szívesebben utazok, megyek külföldre, tanulok más kultúráktól és emberektől, hogy fejlesszem magam. Ez fontos nekem és mindenképpen szerettem volna külföldön folytatni, miután elhagytam a Maccabit. Több jó lehetőséget visszautasítottam, hiszen nem akartam csak azért belevágni valamibe, hogy legyen melóm. Olyan munkára volt szükségem, amely illik hozzám és a stábomhoz is. A megfelelő emberekkel dolgozom, akiknek ugyanazok az ambíciói, mint nekem. Sokat tanultam az előző megbízásomból. Az ember megtanulja, hogyan kezelje a játékosokat, bizonyos helyzeteket. És arról is tanultam, milyen hétről hétre meccselni. Milyen amikor Európában, a hazai bajnokságban és kupákban is játszol, s rengeteg a meccs, ilyenkor hogyan kezeljük a keretet, hogy mindenki úgy érezze, része a csapatnak”.