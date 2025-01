Kőkemény menetre készülhetünk: így folytatódik a vb férfi kézilabdázóink számára

Nem véletlenül nevezték a szakemberek kulcsfontosságú meccsnek a hollandok elleni találkozót. A csoportrangadó megnyerésével Ligetváriéknak még a macedónok elleni iksz is belefért, így maguk mögött tartották a hollandokat a három továbbvitt ponttal, az aktuális rivális így kettőt, Észak-Macedónia egyet visz a középdöntős csoportba.

Az előttünk álló napokban három mérkőzés vár Chema Rodríguez csapatára, méghozzá a C-csoport továbbjutói ellen.

Ha mind a három középdöntős meccsünket megnyerjük, akkor ott vagyunk a legjobb nyolc között. Ez szépen hangzik, de azért a történet nem ilyen egyszerű, mindjárt ott van kezdésnek a Franciaország elleni meccs, amelyen nem mi vagyunk az esélyesek, ám amennyiben Ludovic Fabregasék le is győzik a magyarokat, még mindig jókorát kell botlaniuk, hogy a magyar második hely veszélyben legyen – írja az M4 Sport.

A rövid pihenő után kedd este, továbbra is Varasdon folytatódik a torna a magyar válogatottnak, este kilenc órakor játszunk a franciákkal. Majd következnek csütörtökön az osztrákok, szombaton pedig Katar ellen játszunk. A hatos középdöntőből a legjobb kettő jut be a negyeddöntőbe, amibe jelen állás szerint a magyar válogatott is beletartozik.

A magyar válogatott középdöntős programja a vb-n (Varasd): Kedd, 21.00: Magyarország–Franciaország Csütörtök, 20.30: Magyarország–Ausztria Szombat, 18.00: Katar–Magyarország

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor