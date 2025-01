Csak a teljesítmény számít: közös fejezetet ír a Ferrari és Lewis Hamilton – a kérdés, hogy milyet

Az igazi szakmai munka várhatóan szerdán kezdődik el a brit számára. Az első tesztjét január 22-én tervezik Fioranóban, ahol a 2022-es versenyautót viszi majd pályára. Az olasz sajtó szerint erre az eseményre a helyi hatóságok is felkészültek. Maranello polgármestere, Luigi Zironi már kérte a környékbeli kollégái segítségét, hogy csoportosítsanak át rendőröket, hogy biztosítani tudják a környék forgalmát, biztonságát ezen a napon. Amúgy Hamilton már hétfőn kilátogatott a fioranói tesztpályára, ahol a csapat szimulátorát is megnézte, kedden pedig ki is próbálta a virtuális autót. A szerdai teszt alatt a brit világbajnok az új csapattársával, Charles Leclerc-rel fog osztozni a 2022-es versenyautón.

Csak a teljesítmény számít

Wéber Gábor, az M4 Sport kommentátora szerint ez a hét még a belerázódásról fog szólni Hamiltonnak, de aztán előbb-utóbb teljesítenie kell. Azzal egyetért ő is, hogy ritka együttállás az, amikor egy ekkora név és ekkora csapat találkozik – jóllehet, volt már ilyen, de nem mostanában. A mézeshetek azonban elmúlnak, onnatól pedig csak a teljesítmény fog számítani.

„Ha nem úgy szerepel, akkor az a pályafutása végét fogja jelenteni. De nyilván ez most jó lehetőség neki, egy csapatváltás mindig extra motiváció, különösen a Ferrarinál.

Kiderül például az is, hogy van-e Hamiltonban még annyi, hogy sikeres legyen – ezt az idő fogja megmondani. A tavalyi versenyteljesítményén azért látszott néhányszor, hogy remek pilóta. Az egykörös tempója egyértelműen megkopott, Leclerc ellen kevés is lesz. Nagy kérdés az is, hogy milyen autót csinál idén a Ferrari, és hogyan tud belerázódni a munkába, hozzászokni a csapathoz. Szerintem nagyon kicsi az esélye a nyolcadik vb-címére. A futamgyőzelmekre nyilván nagyobb, de majd meglátjuk” – mondta a Mandinernek Wéber.