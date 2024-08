Kiderült végre, ki jön Lewis Hamilton helyére a Mercedesnél

Nyitókép: MTI/AP/Luca Bruno

A vasárnapi Olasz Nagydíj előtt a Mercedes szombaton bejelentette, amit egy ideje már sejteni lehetett: az év végén a Ferrarihoz igazoló Lewis Hamilton helyére jövőre Andrea Kimi Antonelli ül a Forma–1-es autóban, ő lesz George Russell csapattársa.

Már hét hónapja köztudott volt, hogy a britek hétszeres világbajnoka jövőre már a patinás olasz istállónál fog versenyezni, ám az sokáig kérdés volt, hogy kit szerződtetnek a helyére a németek. Persze sok nagy név is felmerült, meg a 18 éves, saját nevelésű olasz pilótáé is, és eleinte nem ő tűnt a legesélyesebbnek. Az utóbbi időben azonban nagyon keveset lehetett hallani arról, ki jön a Mercihez, és a nemzetközi sajtó már azt pedzegette, hogy házon belül oldják meg a kérdést a stuttgartiak. Az Olasz Nagydíj pénteki szabadedzésen aztán debütált is az F1-ben Antonelli.

Toto Wolff csapatfőnök szerint a legjobb megoldást választották.

„Kimi tizenegy éves kora óta velünk van, és már a gokartban is láttuk, hogy kivételes. Talán csak Max Verstappen volt annyira sikeres, mint ő.

Aztán végigjárta a formaautós sorozatokat, nyert az újoncéveiben, és ez is nagyon különleges volt. Kimi mindennel rendelkezik, ami kell, rátermett, gyors, és már régóta a csapatunk tagja, sokat tesztelt. Nagy dolgokat várunk tőle, de nem a kezdetektől. Világos, hogy időt kell neki adnunk, látnunk kell, hogyan fejlődik. Valószínűleg fogunk látni tőle pár nagyon jó versenyt, igazi fénypontot az első szezonjában. De közben fogunk látni hiányzó első szárnyakat is az első kanyar után, talán más dolgokat is a versenyeken, amiken nem megy majd olyan jól neki. A Forma–1-es autó bonyolult gép, sok kapcsolóval, ehhez alkalmazkodni kell” – idézte Wolffot az M4 Sport a BBC alapján.

Az osztrák sportvezető a döntésük kapcsán hangsúlyozta, fontosnak érezték, hogy a saját utánpótlás-programjukra építsenek. „Már tizenegy éves kora óta érdekeltek vagyunk Kimi pályafutásában, és láttuk őt fejlődni. Eleinte nem igazán kötötted őt össze a Forma–1-gyel, hiszen annyira kisfiú volt még. Aztán egyre jobb és jobb lett az együlésesek között, és egyre inkább felkerült ezzel a radarra” – mondta.

Szombaton Monzában boldogabb embert keresve sem találhattunk volna Andrea Kimi Antonellinél.

Persze ő már egy ideje tudta, hogy a nagy hírt, de világ számára ezen a napon vált hivatalosan is Forma–1-es versenyzővé.