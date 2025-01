A Fradi-szurkolók pezsgőt bontottak Jansen távozása után, és csúnyán beleálltak a vezetésbe

A hír sokakat sokkolt szilveszterkor, még Liverpoolba is eljutott, be is dobták Pep Lijnders nevét, akit ideális jelöltnek tartanak a megüresedett vezetőedzői posztra.

A Fradi szurkolói közül sokan pezsgőt bontottak a bejelentés után, a legtöbben örültek a holland távozásának, utókarácsonyi ajándékként értékelték a szakember búcsúját. Emellett azonban az elmúlt években sűrűn cserélődő edzőket látva többen felvetették a kiválasztás kudarcát is.

„Karácsonyra kértem, de így sem rossz.”

„Jó, hogy eltakarodott, de most kivételesen legyen felelősségre vonva az is, aki nem tud egy normális edzőt szerződtetni Rebrov óta, és idehozott egy csomó selejtes senkit”

Végre kellene találni egy olyan edzőt, aki nem fél évet van itt. A vezetésnek is el kellene gondolkodnia, mit nem csinálnak jól az elmúlt időszakban.”

„Úgy vagyok mint a kőművessel, vártuk hogy jöjjön, de még jobban, hogy menjen!”

A szurkolók közben megnevezték az ideális edzőjelöltjeiket is, félig viccesen, félig komolyan bedobták Lipcsei Péter, Gera Zoltán, Dárdai Pál, de még Lőw Zsolt nevét is!