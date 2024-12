Véget érhet a brutális támadásban súlyosan megsérült labdarúgó pályafutása

Ahogy azt a Mandiner is megírta, a hétvégén brutálisan megverték Bolla Bendegúz csapattársát, a Rapid Wien futballistáját, Guido Burgstallert. A 35 éves osztrák válogatott labdarúgó Bécs belvárosában egy ismeretlen férfi megtámadta, s az ütéseket követően szenvedett koponyalapi törést, ezért még mindig kórházban ápolják. Az ünnepeket biztosan ott kell majd töltenie, és a Rapid közlése szerint több hónapig nem állhat majd csapata rendelkezésére. Ez valószínűleg azt is jelenti, hogy a csatár pályafutásának vége, hiszen jövő nyáron amúgy is lezárta volna profi karrierjét. A Rapid Wien mielőbbi felépülést kívánt játékosának, és bízik az illetékes hatóságokban, hogy az egyelőre ismeretlen elkövetőt gyorsan megtalálják és bíróság elé állítják.

A bűncselekmény és a támadó hátteréről egyelőre semmit nem tudni, így az sem derült ki, van-e esetleg futballal kapcsolatos vonatkozása (esetleg egy rivális csapat szurkolója tette) a brutális incidensnek.