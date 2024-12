Újabb részletek derültek ki, így maradhat életben a legendás magyar futballklub

2024. december 20. 15:24

Nem is olyan rég még az NB I-ben szerepelt a futballcsapat, most pedig a tavaszi szereplése is veszélybe került – az NB III-ban. Hacsak...

Nyitókép: Szombathelyi Haladás Szombathelyen pár éve még virágzott a futballélet, felépült a Haladás Sportcentrum, a labdarúgók az élvonalban szerepeltek, ám a 2018/2019-es idényben annak ellenére búcsúzniuk kellett az NB I-től, hogy olyan legendák játszottak a csapatban, mint a 108-szoros válogatott Király Gábor, a 63-szoros válogatott Priskin Tamás vagy éppen a 35-szörös válogatott Halmosi Péter. Az élvonaltól az utolsó helyen búcsúzott a Hali, de ennél is nagyobb tragédia, hogy a lejtmenet azóta sem szűnt meg; a tavalyi szezonban annak ellenére búcsúzniuk kellett a másodosztálytól, („természetesen” anyagi okok miatt, a hírek szerint a tetemes adósság 5-600 millióra halmozódott fel) hogy papíron bennmaradást jelentő helyen, a 14. pozícióban végeztek. Ma már az NB III Észak-Nyugati csoportjában játszik túlélésre a Haladás VSE (az őszi idényt a 14. helyen zárták Szakály Attiláék), a szombathelyi drukkerek számára az egyetlen örömet a bajnok futsalcsapat szárnyalása jelenti, de mint arról a Mandiner is beszámolt, hiába a sorozatban nyert aranyérmek, hiába a sikeres BL-szereplés, a bajnokságban nyújtott 89 százalékos teljesítmény, ha nem történik nagy változás, a sikercsapat is a megszűnés szélére sodródik.

A HVSE sikert sikerre halmozó futsalcsapata jelentette az egyetlen élményt a szombathelyi drukkerek számára

Fotó: veol.hu/Cseh Gábor A közelmúltban azonban felcsillant egy halvány remény – legalábbis erről tanúskodik a Szombathelyi Haladás bejegyzése a klub közösségi oldalán, amelyet változtatás nélkül közlünk: „Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a mai napon egyhangúlag elfogadta a Haladás 1919 Labdarúgó Kft. üzleti tervét és az új tulajdonosi szerkezetet. Ahhoz viszont, hogy az NB III-as indulási jog átkerüljön a Haladás VSE-től ebbe a kft-be, a HVSE-nek legkésőbb 2024. december 31-ig rendeznie kell a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV nullás igazolást) és az MLSZ felé fennálló tartozását. Amennyiben ez nem valósul meg, akkor a csapat tavasszal valószínűleg nem szerepelhet az NB III Észak-nyugati csoportjában”.

