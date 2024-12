A megszűnés szélére sodródott a magyar bajnokcsapat!

Mint az a vaol.hu-n is olvasható, a négyszeres bajnok, ötszörös kupagyőztes, mindkét fronton címvédő Haladás VSE NB I-es futsalcsapata annak ellenére teljesített nagyszerűen az őszi szezonban, hogy a játékosok és a szakmai stáb tagjai szeptember 10-én kaptak utoljára fizetést...

A háttérben természetesen az áll, hogy az anyaklub, a több mint 100 éves Haladás VSE az anyagi csőd szélén áll, amely a hírek szerint az elmúlt években több mint 600 millió forint tartozást halmozott fel, míg a korábban többek között Halmosi Zoltán, Király Ferenc, Szarka Zoltán, Illés Béla, Király Gábor és Halmosi Péter nevével fémjelzett futballcsapat utódja jelenleg az NB III-ban sínylődik.

A Haladás VSE futsalalakulata a sanyarú körülmények ellenére is 89 százalékos teljesítményt nyújtott ősszel, Dróth Zoltánék 9 pont előnnyel vezetik a mezőnyt a második helyezett Kecskemét előtt, emellett a kőkemény BL-csoportjukban is helyt álltak, a Magyar Kupában pedig bejutottak a legjobb nyolc közé.

Hiába az anyagi nehézségek, a HVSE győzelmet győzelemre halmoz, nem véletlen, hogy szurkolótábor is kitart a csapat mellett Fotó: veol.hu/Cseh Gábor

Mint azt Pálmay Tamás, a Haladás VSE futsalszakág-vezetője hozzátette, „ezeket az eredményeket úgy érték el a srácok, hogy hónapok óta nem kaptak fizetést. A fiúk hozzáállása mellett ki kell emelnem a szakmai stáb szakértelmét is, ugyanis az edzők nagyon jól kezelték a kialakult nehéz helyzetet, teljes gőzzel nyomták végig az őszt. Úgy éreztem, a csapat már csak egyfajta dacból is végignyomta az őszt...”

A sportvezető vázolta a nem túl fényes jövőt is:

„Sokféle forgatókönyv lehetséges. Elképzelhető, hogy az elmúlt években sikert sikerre halmozó csapat megszűnik, a játékosok szétszélednek. Benne van a pakliban, hogy csökkenetett üzemmódban fejezzük be a bajnokságot: az itt maradó felnőtt játékosokat az utánpótlásunkból egészítjük ki. Én abban bízom, hogy januárban változatlan felállában, változatlan célokkal folytatjuk a pontvadászatot – de belátom, most erre van a legkevesebb esély... Az edzők, légiósok hazautaztak Brazíliába, de ha rendeződik a helyzet, visszatérnek. A fiúk is várják a híreket, hiszen választ kell adniuk az ajánlatokra. Az idő sürget, a bajnokság január 6-án folytatódik – vagy velünk, vagy nélkülünk. A probléma nagyon nagy, túlmutat a futsalcsapat kérdésén, itt már az anyaegyesület jövője a tét”

