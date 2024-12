Újabb csapatnevet dobtak be: itt köthet ki a magyar válogatott korábbi kulcsembere

A Milliyet török portál most arról ír, hogy ismét előkerült a magyar játékos neve a Trabzonspornál, amely a viszontagságos hónapok után mentőövet dobna.

Szalait állítólag már nyáron is meg akarta szerezni a tengerparti klub, ám akkor nem járt sikerrel. A Transfermarkt szerint az utóbbi hetekben a Ferencváros is megkísérelte szerződtetni, ám egyelőre nem dőlt el a védő sorsa, még nincs új csapata. Jelenleg úgy tűnik, újra harcba száll Senol Günes együttese, hogy kicsikarjon egy aláírást a 46-szoros válogatott játékostól, aki ismeri a nyelvet és bizonyított már az országban is.