Új vállal újra vállalja – visszatért a Fradi és a válogatott leggyorsabb játékosa (VIDEÓ)

Nyitókép: MVLSZ/Derencsényi István

***

Vályi Vanda újra mosolyog és úszik. A 25 éves vízilabdázó az olimpia után váratlanul bejelentette: szünetet tart a pályafutásában. Az okáról nem közölt semmit, ám most újra edzésbe állt, és úgy tűnik, sikerült orvosolni a problémáját.

„Ez a második olimpiám, örök életemben emlékezni fogok erre, ez most egy húszéves pályafutás lezárása” – mondta Párizsban augusztusban, amikor az ötödik helyen végzett az olimpián a magyar női vízilabda-válogatottal. Sokan úgy értelmezték a szavait, hogy elköszönt, visszavonul a válogatottól. Ezt kisvártatva cáfolta, szeptemberben mégis drasztikus bejelentést tett: szünetet tart a pályafutásában. Egy vagy két műtét eshetőségét vetítette elő, hozzátéve, hogy mérnöki tanulmányaira is nagyobb figyelmet szeretne fordítani. Utólag nézve a történéseket, talán veszélybe is került a sportkarrierjének a folytatása.

Életjelek

Vályi Vanda most újra jelentkezett, mégpedig az uszodából. Bár januárra jövendölte esetleges visszatérését, hamarabb eljött a pillanat.

„Köszönet Mindenkinek aki az elmúlt 4 hónapban mellettem állt és segített abban,hogy a 6+6 hetes regenerálódású műtétek után visszaállhassak az élsportba.

Bár nem volt könnyű, a klubom, a válogatott, valamint a benne dolgozó edzőim és szakemberek támogatása nélkül nem ment volna. Köszönöm az orvosoknak, kik az első perctől segítettek legfőképp az új vállamat adó dr. Pavlik Attilának és segítőjének, Sinka Grétának, akivel egy 7-8 hetes rehabilitációt csináltunk” – írja a közösségi oldalán.

Műtétek, egyéni munka

Vályi Vanda már régóta fájdalmakkal küzdött, ezért a párizsi olimpia után megműttette a vállát, illetve számolva a hosszabb kihagyással, egy lézeres szemműtétet is elvégeztek rajta. A rehabilitációt és a szárazföldi erősítéseket már a műtét után pár nappal elkezdte a 25 éves játékos, a vizes edzésekhez viszont ezen a héten tért vissza, kereken négy hónap szünet után – tudatja klubja, a Ferencváros, amely azzal büszkélkedik, hogy a szezon felénél egy olimpiai és Európa-bajnoki bronzérmes, valamint kétszeres világbajnoki ezüstérmes vízilabdázóval erősíti meg keretét.