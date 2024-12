„Szoboszlai egy ki....ott gép!” – odáig vannak a szurkolók a magyar labdarúgó Manchester City elleni játékától

Nyitókép: Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A Liverpool vasárnap 2-0-ra legyőzte legnagyobb riválisát, az éppen mélyrepülésben lévő Manchester Cityt, és ezzel 11 pontra növelte az előnyét a kékekkel és 9-re az Arsenallal és a Chelsea-vel szemben. Beigazolódott az elemzők sejtése, miszerint Arne Slot a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája meccsen azért csak pár percre cserélte be Szoboszlai Dominikot, hogy pihenten léphessen pályára a Guardiola együttese elleni vasárnapi rangadón. A magyar labdarúgó végigjátszotta a meccset, és a holland tréner számítása bejött, hiszen

Szoboszlai Dominik egészen parádés teljesítményt nyújtott a Premier League címvédője ellen.

A Liverpool szurkolói pedig értékelték is ezt a teljestményt – és nem csak a stadionban, hanem a mérkőzésről szóló közösségimédia-bejegyzések, és cikkek kommentszekcióiban is alig győzték dicsérni a magyar labdarúgót. A Tribuna.com össze is gyűjtött pár Szoboszlait méltató hozzászólást, íme!