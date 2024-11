Kiderül, miért csak pár percet játszott a Real Madrid ellen Szoboszlai Dominik

Persze a holland térnernek jó dolga is van, hiszen Szoboszlai posztján Elliott nélkül is rendelkezésre áll egy kiváló csere, mégpedig az idei szerzonban, gyermeke születése óta szuper formában játszó Curtis Jones. Ez pedig lehetőséget ad arra, hogy az eddig szinte minden bajnoki meccsen, és a BL-meccsek felén is kezdőként szereplő Szoboszlai végre pihenjen egy keveset. Erre már csak azért is szükség lesz, mert a Liverpool a hétvégén a legnagyobb bajnoki rivális, a Pep Guardiola vezette Manchester City ellen lép pályára.

Szoboszlaiék jelenleg kiváló teljesítményüknek és a City utóbbi hetekben látott brutális visszaesésének (zsinórban 5 vereség, Guardiola edzői pályafutása alatt még sosem történt vele ilyen) köszönhetően jelenleg 8 ponttal vezeti a Premier League-t, és amennyiben ezen a héten „elkapják a manchesteri együttest, óriási előnyre tesznek szert.

Ahogy mondani szokás, a rangadókon az egymás elleni eredmény nem 3, hanem 6 pontot ér. A bajnoki cím megnyerésének szempontjából tehát ez a meccs kulcsfontosságú.