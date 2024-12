„Jobbnak látta az edző, hogy kirak jobb szélre” – új szerepköréről nyilatkozott Szoboszlai Dominik

„Extra volt az atmoszféra a stadionban. Mielőtt belementünk a hétbe megkérdeztem a többieket, hogy melyik meccsen lesz jobb a hangulat, a Real Madrid vagy a manchesteriek ellen, mindenki a Cityt mondta, és igazuk volt” – kezdte Szoboszlai az értékelést.

Jól kezdtünk, ez volt a terv, úgy készültünk, hogy megnyomják a mérkőzés elejét, s teljesen nekik megyünk, aztán meglátjuk, hogyan bírják a letámadásunkat.

A vezető gól is ennek az eredménye volt. Fizikailag jobban bírtuk, mint ők” – állította a Liverpool magyar középpályása, akinek több lövése is volt, egyszer viszont Mohamed Szalah önzőzött el egy akciót.

„A gólhelyzet az sajnos nem rajtam múlott, de van ilyen. Utána megszerezte Szalah is a gólját, 2–0-ra nyertünk, tizenegy pont az előnyünk a legfőbb riválisunkkal, a Manchester Cityvel szemben, de ugyanúgy ott van az Arsenal és a Chelsea is, bár ők most nyertek, így velük szemben kisebb az előnyünk. Fontosak ezek a pontok, de most jön a java” – mondta Szoboszlai, aki a mérkőzés vége előtt kikerült a szélre. Természetesen a meccs után erről, az új szerepköréről is megkérdezték őt.

„Jobbnak látta az edző, hogy kirak jobb szélre, mert még tudtam védekezni és a kontrákkal is el tudtam volna futni, de eléggé elfáradtam”

– vallotta be a magyar válogatott csapatkapitánya, aki a legtöbb kulcspasszt osztotta ki a mezőnyben.

A Liverpool 13 forduló után kilenc ponttal vezet két londoni riválisa, az Arsenal és a Chelsea előtt, a Manchester City hátránya pedig már 11 pont a Vörösökkel szemben. Szoboszlaiék a következő fordulóban, szerdán a Newcastle United otthonába játszanak.