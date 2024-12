Nem ismeri, mégis megmondta a frankót Szoboszlairól a Liverpool BL-győztese

Djibril Cissé tagja volt a hatszoros első Liverpool 2005-ös BL-győztes csapatának, amely 0-3-ról felállva, tizenegyespárbajban múlta felül az AC Milant. A francia csatár is értékesítette a sajátját. A 43 esztendős, extravagáns sportember nemrég pályára is léett az Anfielden egy öregfiúk-mérkőzésen. Most a socca világbajnokságon játszik kispályán, ott, Ománban találkozott vele a Nemzeti Sport munkatársa, aki természetesen Szoboszlairól és a Liverpoolról is kérdezte.

„Természetesen nézem a volt csapatom meccseit, sőt, az egyik fiam ott játszik a klub ifjúsági csapatában. A csapat nagyon erős ebben az idényben, kiváló munkát végez a szakmai stáb a játékosokkal, úgy gondolom, képesek arra, hogy az évad végén az angol bajnokságot és a Bajnokok Ligáját is megnyerjék.

Szoboszlai Dominikot személyesen nem ismerem, de csodálatos játékosnak tartom, szeretem nézni, ahogy futballozik, sokat dolgozik a csapatért, remekül lát a pályán és kiváló a rúgótechnikája”

– méltatta a magyart Cissé, aki 79 meccsen 24 gólt szerzett a Liverpool mezében. A francia válogatottban 41-szer lépett pályára, kilencszer talált be, az egyik gólját 2005-ben éppen Magyarország ellen ért el. A mostani csapatunkról, Marco Rossi együtteséről is jó véleménnyel van.

„Úgy gondolom, fejlődő, egységes csapatuk van, és van klasszisjátékosuk is, Szoboszlai Dominik. Nagyon fontos, hogy legyenek olyan játékosaid, akik a legmagasabb szinten szerepelnek, Szoboszlai pedig állandóan szóhoz jut a világ egyik legjobb csapatában. Személy szerint én is játszottam egyszer a magyar válogatott ellen, még 2005-ben, barátságos mérkőzésen, mégpedig Metzben. Nyertünk kettő egyre, az egyik gólt én szereztem, ezért jó emlékeim vannak arról a mérkőzésről” – nosztalgiázott Djibril Cissé.