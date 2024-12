Mesés pénzek helyett sokasodó problémák – Gálhidi Györgynek óriási csalódás volt a szaúdi kaland

Nyitókép: Gálhidi György archívum

Egy magyar szakemberrel kevesebb van a világ futballjában. Na és? Volt már ilyen, és lesz is, az edzőknél már csak így megy – mondhatnánk. És valóban, az érintetten és a családján kívül senkit sem rázott meg a hír, hogy Gálhidi György három hónap után távozott Szaúd-Arábiából. Csakhogy, ha onnan közelítjük meg a kérdést, hogy a magyar szakvezetők megítélése még a labdarúgóinknál is mélyebben van, akkor elszomorító ez a tény. Az MLSZ edzőképző programja ugyanis évtizedek óta nem tudott kinevelni egyetlen nemzetközileg elismert szakembert sem. Persze tudjuk jól, hogy Dárdai Pál a Herthánál edzősködött többször is, vagy Lőw Zsolt világhírű kluboknál (PSG, Chelsea, Bayern München) volt másodedző, de egyikük sem Magyarországról indulva jutott a csúcsra, csupán itt tették le az edzői vizsgájukat, nálunk szereztek papírt. Még Gálhidi volt az, aki a legtöbbet dolgozott külföldön az elmúlt években, évtizedekben. Megfordult Kínában, Kuvaitban, Ománban, Vietnámban, az Egyesült Arab Emírségekben, többször Egyiptomban, meg most Szaúd-Arábiában. A labdarúgás térképén egyik ország sem jelentős – és még finoman fogalmaztunk –, ám a helyzet az, hogy még ezen a szinten sincsenek piacképes edzőink. Így hát, az a magyar futballvezetés kudarca is, ha egy Gálhidi-szintű szakember hazatér valahonnan.

A 70 éves mester szeptember elején vállalta el a szaúdi másodosztályú Abhá FC akadémiájának a szakmai irányítását.

Aztán technikai igazgatóból rövid időn belül edző is lett.

„Öt meccs után, nem én kezdeményeztem, de két edzőt is elküldtek a klubtól, ám reálisan nézve, semelyikük sem volt odavaló. Az egyik nem törődött a csapatával, a másik pedig folyton stresszelte a gyerekeket, állandóan leszúrta őket, kiabált velük. Így nem lehet eredményt elérni, ez pedagógia, pláne a fiataloknál. Ezután átvettem én az U18-at. Egy győzelemmel és két döntetlennel feljöttünk a tizennyolcadikról a tizenkettedik helyre, ott adtam át az utódomnak a srácokat” – vázolta a helyzetet Gálhidi György, aki most itthon tartózkodik, ám a Mandinernek elárulta, nem tervezi, hogy visszamegy. Pedig a kollégák tisztelték, felnéztek rá, és ilyen rövid idő alatt is tudtak tanulni tőle.