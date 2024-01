Ez komoly? Az egy eurós focista nyomába eredt a Mandiner!

Az amatőrök között általános, hogy ingyen játszanak a sportolók, maximum a meccsek után kapnak pár sört meg esetleg pacalpörköltet. A profik világában szinte nincs olyan sportoló, aki ne azért küzdene, hogy minél több pénzt keressen meg fiatalon, de azért vannak kivételek.

Aranyéremért harcol

A héten a horvát labdarúgó-élvonalban szereplő Hajduk Split jelentette be, hogy az idény végéig szerződést kötött a 35 éves Nikola Kaliniccsal. A korábbi horvát válogatott futballista majd bő évtizeden át topligákban játszott, megfordult többek között az akkor még a Premier League-ben szereplő angol Blackburn Roversnél, az olasz Fiorentinánál, a Románál, a Milannál és a spanyol Atlético Madridnál. Másfél éve, 2022-ben tért vissza imádott gyerekkori klubjához, a Hajdukhoz. Tavaly júliusban szerződése lejártával távozott, de az azóta eltelt időszakban nem talált magának csapatot, s most jelképes összegért cserébe igazolt a splitiekhez. Kalinic fizetése havi egy euró, vagyis nagyjából 380 forint lesz.

„Nikola egyetlen céllal tér vissza, hogy a Hajdukot tizenkilenc év után újra bajnoki címhez segítse”

– közölte Mindaugas Nikolicius, a klub sportigazgatója. Erre egyébként minden esélye megvan a magyar válogatott Kleinheisler Lászlót a napokban leigazolt csapatnak, amely hat ponttal vezet a bajnokságban a Rijeka előtt.

Gálhidi is ingyen ment volna

A magyar futballban példátlan az ilyesmi, de a múltban azért majdnem megesett. Igaz, nem játékossal, hanem edzővel. Gálhidi György többször is nyilatkozta, hogy fizetés nélkül is vállalna munkát. A szakember még 2003-ban, a bajban lévő Dunaferren segített volna ingyen: „Ha az illetékesek engem tartanak alkalmasnak a feladat megoldására, akkor gondolkodás nélkül, akár ingyen is elvállalom az együttes irányítását” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak. Végül csak szakmai tanácsadó lett – ingyen. Aztán tavaly ősszel a gödörben lévő NB II-es Budapest Honvédot rázta volna fel térítésmentesen. Azt nem tudni, ez a hír eljutott-e a klubvezetéshez, de tény, a piros-feketéknél Csertői Aurélra esett a választás novemberben.

„Már nem emlékszem, hogy le is nyilatkoztam-e vagy csak baráti társasában mondtam, de való igaz, ingyen is elvállaltam volna a kispestiek irányítását.

Nagyon közel áll hozzám a Honvéd, háromszor voltam náluk edző. Húsz éve, 2004-ben megnyertük a bajnokságot a másodosztályban és kupadöntőt játszottuk a Ferencváros ellen.

Nagyon szerettek és tiszteltek a szurkolók, és én is imádtam ott dolgozni. Nem is vitás, edzői karrierem legnagyobb sikereit Kispesten értem el. Amikor tehetem, akkor ott vagyok a mérkőzéseiken most is” – mondta a Mandinernek a 69 éves Gálhidi György, aki legutóbb, őszig Egyiptomban dolgozott, a La Viena FC-nél.

Nem példátlan

Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban azért többször megesett korábban, hogy egy sztár ilyen-olyan okból úgy dönt, ingyen, vagy jelképes összegért is hajlandó játszani. Az egykori BL-győztes Edgar Davids 39 évesen az angol negyedik vonalnak számító League Two-ba igazolt, a Barnet FC-hez. A holland világsztár ingyen dolgozott az észak-londoni klubnál: „Már amatőr vagyok, nem kapok ezért semmit. Meg van a lehetőségem arra, hogy megosszam a futballal kapcsolatos elképzeléseimet a csapattal, fejlesszem az edzői képességeimet és megszerezzem a képesítést” – nyilatkozta a Juventus és az Ajax egykori csillaga.

Oguchi Onyewu saját maga kérte az AC Milant, hogy ne kapjon fizetést az elkövetkező évben a szerződéshosszabbítása után, 2010-ben. Az amerikai védőnek a lelkiismerete mondatta, hogy ne kérjen pénzt, ugyanis egy mérkőzés híján a teljes előző szezont ki kellett hagynia sérülés miatt. A Milan vezetésénél és a szurkolóknál ezzel jó pontot szerzett. A történethez tartozik, hogy fél éven belül azonban mégis búcsúzott a csapattól, miután összetűzésbe került a csapat sztárjával, Zlatan Ibrahimoviccsal.

A spanyol válogatott szélsője, Joseba Etxeberria 15 szezont játszott az Athletic Bilbaóban, s az utolsóban nem volt hajlandó fizetést elfogadni.

„Ez egy gesztus a részemről, de ezzel nem szerettem volna irányt mutatni senkinek. Ez csak egy ötlet volt, amin már gondolkodtam évek óta”

– magyarázta Etxeberria.

2013-ban David Beckham öt hónapot focizott a Paris Saint-Germainben. Az angolok klasszisa ugyan nem ingyen futballozott, de olyan szerződést kötött a párizsiakkal, hogy a fizetését egy helyi gyermekalapítványnak ajánlotta fel.

A skót Ally Mccoist, a Glasgow Rangers FC szakvezetője a csapat anyagi csődje után maga döntött úgy, hogy marad a klubnál, és a megkezdett munkáját ingyen fejezi be.

„Ő volt az első ember, aki közölte velünk, hogy ne adjunk neki fizetést. Ally ingyen dolgozott, és nem nagyon ismerek rajta kívül más edzőt, aki ugyanezt megtette volna”

– árulta el a klub akkori elnöke, Charles Green.

És azért más sportágakban is előfordult, hogy valaki ingyen játszott. A golfozó Bobby Jones karrierje során egyetlen fillért sem keresett azzal, hogy ütőt ragadott. Annak ellenére, hogy sokszor ajánlottak fel neki pénzt bemutató mérkőzésekért, vagy, hogy elhagyja az amatőr státuszt. A négy nagy Grand Slam-tornát (Masters Tournament, U.S. Open, a The Open Championship, PGA Championship) egy szezonban megnyerő Jones sikeres ügyvédi irodát üzemeltetett.

A Kansas City Royals baseballjátékosa, Gil Meche nem ingyen játszott, hanem visszautasította, hogy pénzt kapjon azért, hogy nem játszik. Meche 7,5 millió dolláros fizetést utasított vissza. Sérülése miatt ugyanis alkalmatlan volt a játékra, a semmittevésért pedig nem akart pénzt kapni.

„Nem próbálok ezzel jó fiúnak látszani. Csupán az a helyzet, hogy nem akarok még egyszer az a srác lenni, aki 12 millió dollárt keres azzal, hogy nem is segít a csapatán”

– nyilatkozta őszintén a jobbkezes amerikai kezdődobó.

Tehát nem példátlan a profi sportban az az önzetlenség, amit Kalinic tett, csak épp nagyon ritka.