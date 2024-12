Magyar óriásról írnak a német lapok – Dárdai Pált is bevetnék az igazolás érdekében

Néhány hónap alatt nagyot fordult a világ a Kecskemét középpályásával, Nikitscher Tamással, aki ősszel robbant be Marco Rossi válogatottjába. A debütálás és a kiváló produkció megdobta a 25 éves labdarúgó értékét és az iránta való érdeklődést is. Kis túlzással sorban állnak érte a külföldi érdeklődők, Németországból két korábbi Bundesliga-csapat is szívesen látná a keretében: a Hannover és a Hertha BSC is lépéseket tett, hogy januárban megállapodjon a válogatott játékossal.

Előbbi állítólag már kiszállt a licitből Nikitscher ára miatt, a fővárosi csapat azonban továbbra is csábító lehetőséget kínál.