Kerkez Milos: Felszakadt a bőröm, kibuggyant a vérem, de ezt élvezem!

Elképzelhető, hogy Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik nem csak a magyar válogatottban lesznek csapattársak Fotó: MTI/Kovács Tamás

Természetesen a jelenlegi szezonról is szóba került, már csak azért is, mert a Bournemouth minden idők legjobb teljesítményét szeretné elérni a Premier League-ben (16 forduló után a hetedik pozíciót foglalják el): „Jól kezdtünk, de még a bajnokság felénél sem tartunk. Az angol első osztály a világ legerősebb bajnoksága, ahol akár két meccs alatt is komoly változások történhetnek, szóval végig koncentrálnunk kell! A célom a folyamatos fejlődés, és hiszek benne, hogy a futball legmagasabb szintjére is eljuthatok… Ha pedig ez bekövetkezik, akkor egy igazán nagy halas tavat is építhetek!”