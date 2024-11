Volt klubjai is aggódnak Szalai állapota miatt

A mai világban a hírek – pláne a rosszak – villámgyorsan terjednek, és persze Szalai volt állomáshelyén, Németországba is hamar hallottak a rosszullétéről. A volt csatár pályafutása nagy részét a Bundesligában töltötte, sokan ismerik őt ott. Ráadásul a német válogatott a mienkkel egy csoportban is van a Nemzetek Ligájában. Ők szombaton Freiburgban 7–0-ra verték Bosznia-Hercegovinát, s meccs után a hazaiak szövetségi kapitánya a magyar szakember rosszullétéről is beszélt.