Tényleg visszatér Európába Cristiano Ronaldo? – Sallai Rolandnak is köze lehet a dologhoz

Nyitókép: Patricia de Melo Moreira

Lehetséges, hogy Cristiano Ronaldo véget vet szaúdi kalandjának és visszatér Európába – számolt be a Bild értesülésére hivatkozva a Magyar Nemzet. A lap szerint José Mourinho jelenlegi klubja, a Fenerbahce a tréner kérésére felvette a kapcsolatot az ötszörös aranylabdás portugál világklasszissal, és szeretnék meggyőzni, hogy 2025 nyarán igazoljon a török klubhoz. Ronaldo szerződése az idény végén lejár, így szabadon igazolhatnaa portugálokhoz – kérdés, hogy meg tudják-e fizetni.

Szinte hihetetlen, de CR7 februárban 40 éves lesz – amennyiben visszatérne a Fenerbachcéhez még akár régen dédelgetett álma is megvalósítható lenne, ami még mindig arra sarkallja, hogy tovább játsszon. No nem mintha gond lenne a formájával, közel a negyvenhez is fiatalokat megszégyenítő teljesítményre képes, ezt megmutatta az Eb-n, ahol szokás szerint újabb rekordokat döntött meg – köztük a sajátját.