The Crying One – Sallai Roland csapata új becenévvel alázza José Mourinhót

Nyitókép: MTI/EPA-ANSA/Ettore Ferrari

Újabb győztes meccsen ünnepelhetett Sallai Roland új csapatában, a Galatasarayban. Az isztambuliak szerdán a PAOK Szalonikit verték hazai pályán 3–1-re a labdarúgó Európa-liga 1. fordulójában. A magyar támadó kisebb sérülés miatt nem volt ott a Galata keretében. Viszont szombat este játszott, és győztes mérkőzésen mutatkozott be a török sztárcsapatban. A magyar válogatott futballista a belga klasszist, Dries Mertenst váltotta a Fenerbahce–Galatasaray bajnoki derbin. A Super Lig rangadóján a vendégcsapat esélyt sem adott a hazaiaknak, és végül simán nyert 3–1-re, s ennek a meccsnek az eredménye még ma is hatással vannak a főszereplőkre és a szurkolókra. A Galata-fieszta a virtuális térben folytatódott, hiszen

az isztambuli bajnokcsapat a hivatalos közösségi média-felületein szúrt oda a nagy rivális Fenert irányító José Mourinhónak

– írja a sportposzt.com.

„A portugál sztáredző – aki nem jelent meg a mérkőzést követő sajtótájékoztatón, hanem sietve elhagyta a stadiont – beceneve The Crying One (a síró) lett a The Special One-ból (a különleges)” – olvasható a posztban.

A portugál sztáredző még Angliában kapta a The Special One becenevet, amikor a Chelsea-nél dolgozott, és tényleg pazar eredményeket ért el a londoni kékekkel. Persze Mourinho sikeréhez az is kellett, hogy a csapat akkori orosz tulajdonosa, Roman Abramovics sztárfocistákkal erősítse meg az együttesét.