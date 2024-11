Szoboszlai Dominik a Mandinernek: Sose böktem még meg előtte

„Úgy gondolom, hogy még ez az 1-1 kicsit nem is fair, mert több helyzetünk volt, mint nekik. Nagyobb lehetőségeink is adódtak, már csak a pontot kellett volna feltenni az i-re, és nem csupán egy tizenegyesből, hanem akciókból is.

De pozitívan fogjuk fel a dolgokat: már az is jó, hogy eljutottunk addig, hogy helyzeteink legyenek a németek ellen.”

Összegzés

Az esztendőt ezzel lezárta a magyar labdarúgó-válogatott, amely márciusban osztályozót vív az A divízióban maradásért, ám egy komoly széria tovább él: immár több mint két éve, 13 meccse veretlen hazai pályán az együttes! Tény, hogy 2024 nem a legjobban sikerült, főképp az Európa-bajnokság, ráadásul számos nem várt esemény, mint Szalai Ádám rosszulléte, borzolta a kedélyeket.

„Ilyen a foci! Vannak magasságok, mélységek. Hullámvasút volt eléggé. Akár a Barnival (a skótok ellen súlyos sérülést szenvedett Varga Barnabás – a szerk.) történtek, Kevin (Csoboth Kevin – a szerk.) gólja a századik percben, vagy a hollandiai események. Akkor jó, ha a vége jó!” – összegzett lapunk kérésére Szoboszlai Dominik, akire Liverpoolban még vár egy-két feladat idén is, többek között a Real Madrid és a Manchester City ellen...