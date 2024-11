Sörözéssel ünnepelte Dombi Tibor az Üllői úti pontszerzést

Nyitókép: dvsc.hu

Öt vereség és a kupából való kiesés után megtört a DVSC negatív szériája, pontot szerzett a csapat, ráadásul ott, ahol a legkevésbé számítottak rá a szurkolók és a játékosok. A Debreceni VSC 2–2-es döntetlent játszott vasárnap a listavezető Ferencváros otthonában a labdarúgó NB I 12. fordulójában. A Loki legendája, a két meccsre megbízott szakvezető, Dombi Tibor sem számított arra, hogy pont az Üllői úton törik meg a rossz sorozatuk, de ez cseppet sem zavarta őt a mérkőzés után.

„Nem gondoltam volna, hogy a mélyrepülésünk itt fog megállni, de szerencsére jól jöttünk ki ebből a meccsből.

Nagyon jól helytállt a védelem, és ezek az apró momentumok kellettek ahhoz, hogy elhiggyük: igenis lehet pontot, pontokat szerezni. Nagyon boldog vagyok most, jó látni a mosolygós arcokat az öltözőben. Az első félidőben szenvedtünk az ellenféllel, nagyon jó játékosok vannak a Fradiban, de én mindig azt mondom, akár az életben, a futballban, a maratonfutásban: a szenvedést is lehet élvezni. Az első félidőben még semmi közünk nem volt hozzá, de jöttünk föl és a végén egy egész jó meccs lett belőle” – mondta a meccs után az M4 Sportnak Dombi Tibor.

A két hónapja pontot sem szerző debreceniek vezettek is a Fradi ellen, és ha kicsit több szerencséjük van, akkor a győzelem is összejöhetett volna nekik. A pályaedzőből beugró megbízott szakvezető szerint most megvolt a hátsó stabilitása a Lokinak, Megyeri Balázs fontos védéseket mutatott be, a második góljukat szerző Meldin Dreskovics pedig csapata legjobbja volt.

Dombi a további sorsáról egyelőre nem tudott bővebb információt adni, ő sem tudja, mi lesz vele, de azt elárulta, vasárnap este nem sokat fog aludni, inkább megiszik három-négy sört.

A DVSC egyenlítő gólját lövő Bárány Donát szerint megváltozott a mentalitásuk, s úgy látja, ez kellett ahhoz, hogy jó eredményt érjenek el a Fradi otthonában.

A bajnokcsapat mester persze nem volt elégedett az eredménnyel.

„Lassan tanulunk, tudtuk, hogy mi irányíthatjuk a mérkőzést, de nem tudtuk gólra váltani a helyzeteinket, ráadásul két olyan gólt kaptunk, ami tipikus volt az egész mérkőzésre, tökéletesen tükrözték a hozzáállásunkat. A Debrecen pontot akart szerezni, kinyíltak, és mi ezt ki tudtuk volna használni, de mint mondtam, a helyzeteinket nem rúgtuk be, és nem voltunk elég kemények, nem állítottuk meg az ellenfél támadásait, és nagyon keveset faultoltunk, például Dzsudzsákkal szemben” – nyilatkozta Pascal Jansen.