Nagy Tímea, Kokó, Kemény Dénes – mindent megváltoztathat a legendák összefogása

Mint a Mandiner korábban megírta, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Paralimpiai Bizottság egy esetleges jövőbeni lehetséges olimpiarendezési szándék megítélése kapcsán felkéri Budapest Főváros Önkormányzatát, hogy kapcsolódjon be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Tájékozódási Folyamatába. Akkor is hangsúlyozták: céldátum nélkül lehet pályázni, 2-4 éves tájékozódási folyamat keretében a két fél közösen vizsgálja meg, a fenntarthatóság szempontjait is figyelembe véve megvalósítható-e a rendezés. Az ezen való részvétel nem minősül jelentkezésnek, semmilyen kötelezettséggel nem jár. Innen lehet a második szakaszba bekerülni, amelyben célzott tárgyalások kezdődhetnek – 10 éves távlatban. A mostani lépés éppen azért történt, hogy a választópolgároknak ne kelljen elhamarkodottan állást foglalniuk.

„Az olimpiai család egyetért Karácsony Gergellyel, Budapest főpolgármesterével: megfelelő időben meg kell kérdezni a budapestieket egy esetleges olimpiarendezési szándékról, és biztosítani kell a népszavazás lehetőségét is.

A NOB 2027 előtt nem fog új házigazdát kijelölni, így bőven van idő a tervek elkészítésére és kibeszélésére” – fogalmaz a Magyar Olimpiai Bizottság, amely olyan olimpiai tervet javasol, amely nem jár stadionépítéssel, ellenben felgyorsítja a Diákváros megépülését és a budapesti lakhatási válság megoldását, a budapesti és országos közlekedésfejlesztések megvalósítását, előmozdítja az akadálymentesítést és a budapesti kórházak, rendelők felújítását.