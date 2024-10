Nyitókép: Tetsu Joko / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

Eltelt jó hét esztendő a nagy olimpia-gate óta, amikor is komolyan felvetődött, hogy Budapest rendezze a 2024-es ötkarikás játékokat, amelyet végül a francia főváros kapott meg. Az akkori eseményeknek egy komoly eredménye volt: hazánk belpolitikai életébe megérkezett az azóta padlót fogott Momentum, amely megannyi vicces pillanattal ajándékozott meg minket.

Ha már olimpiáról beszélünk: Fekete-Győr András, a párt felfüggesztett börtönre ítélt korábbi pártelnöke volt az, aki egy parlamenti felszólalásában egy olyan olimpia megrendezésének lehetőségéről beszélt, amely nem olimpiai évre esik:

De térjünk vissza az elejére: a Momentum 2017-ben egyszer már sikeresen megfúrta a budapesti olimpia megrendezését azzal, hogy beadtak egy népszavazási kérelmet a következő szöveggel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata vonja vissza a 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatát?”. A párt végül több mint negyedmillió aláírást szerzett, amivel akár népszavazást is ki lehetett volna írni a megrendezéséről szóló referendumot, ám végül inkább az összes fél hátrébb lépett.

Kell-e nekünk olimpia?

Valljuk be, szinte lehetetlenség megállapítani, gazdaságilag megérné-e nekünk megszervezni az olimpiát. Ám a létesítmények nagy része már adott, így nem a nulláról kéne kezdenünk. Tegyük viszont hozzá, készen sem állunk rá teljesen: nyilvánvalóan szükség volna még számos beruházásra, melyek hosszabb-rövidebb időre megbonyolítanák a fővárosiak életét. Az az egy hónap, míg Budapesten lenne az olimpia, kemény kihívás lenne: állandó dugók, terelések, tömött tömegközlekedés.

De valamit valamiért!

Párizs is túlélte; Tokiót a covid miatt ne nagyon számoljuk, ott nem voltak nézők; Rio de Janeiro is megcsinálta, London is összehozta. Az az egy hónap gazdasági szempontból viszont a szó jó értelmében lenne kőkemény: gondoljunk csak bele, mennyi turista érkezne, akik csak az ötkarikás játékok miatt jönnének a világ minden tájáról. A szállodák és éttermek, kocsmák tele – nem kell közgazdasági mesterdiploma ahhoz, hogy kijelentsük: ez sokat hozna a konyhára. Arról nem is beszélve, hogy hazánk reputációja egy sikeres olimpiai rendezés után hosszú évekre feljebb pozicionálna minket a turizmus világpiacán, s folyamatosan megnövekedett turistaszámokkal számolhatnánk.