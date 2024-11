Kíméletlen leszámolás Miskolcon – a klub számonkérést és elszámoltatást ígért

Fotó: dvtk.eu

Nem sűrűn fordul elő a magyar labdarúgásban, hogy szakítanak a korábbi gyakorlattal, összetépik az addig használt forgatókönyvet és olyan gyökeres fordulat mellett teszik le a voksukat az irányításban, amely alapjaiban változtathatja meg egy klub szakmai munkáját. Ne adj’ Isten, felvállalnak egy teljes szemléletváltást. Diósgyőrben most valami hasonló történt, leszámoltak minden rossz beidegződéssel, felrúgták a megszokottakat és kineveztek egy 27 éves sportigazgatót!

Magyar Mátyás tulajdonos bátor húzása kifizetődő lehet: ha beválnak a számításai, a diósgyőriek dobogós együttesként a nemzetközi kupában is bizonyíthatnának – többek között ezt fogalmazták meg a közeljövőt illetően. A kora alapján Horváth Csenger még játékosként is szerepelhetne, ám már évek óta nem kergeti a labdát, viszont felel azokért, akik megteszik. Dolgozott korábban Debrecenben és Győrben az akadémia vezető játékosmegfigyelőjeként, illetve megfordult Gyirmóton és az MTK-nál is.